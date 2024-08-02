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Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

02 серпня 2024 р. 18:44

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

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08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

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Зараз у суспільстві спостерігається величезна медійна кампанія по примушенню до миру українців. Проте війна триватиме до тих пір, поки обидві сторони будуть готові боротися. 

Про це заявив командир роти 47-ї бригади Микола Мельник в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 2 серпня. 

Україна не готова міняти території на мир

За словами військового ЗСУ, експерта аналітичної групи "Левіафан" Миколи Мельника, росіяни поки мають потенціал продовжувати воєнні дії. Є сили для боротьби й в України, хоча у не такі значні. 

"Зараз тривають перемовини, але є дві точки, які не співпадають, це точка зору росіян і точка зору України, і вони не можуть бути погоджені без втрат. Чи готові зараз українці мир поміняти на території, ну поки що не готові", — наголосив військовий. 

Захисник зазначив, нині спостерігається "величезна медійна кампанія по змушенню до миру українців". 

"У цьому дуже допомагають там певні блогери, які розповідають, що нам потрібен мир, чи інакше закінчиться нація. Хоча вони не розуміють, що якщо в нас буде мир в обмін на нашій території, то росіяни нападуть знову, як вони це робили раніше", — підсумував Мельник.

На думку військового, у випадку перемир'я Україна має використати свої ресурси на збільшення і розбудову вітчизняного ВПК.

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