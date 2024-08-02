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Сколько будет продолжаться война — военный обратил внимание на нюанс, как манипулируют украинцами

Сколько будет продолжаться война — военный обратил внимание на нюанс, как манипулируют украинцами

2 августа 2024 г. 18:44

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18:44 Сколько будет продолжаться война — военный обратил внимание на нюанс, как манипулируют украинцами

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18:09 Массовые увольнения в правительстве и резкое повышение тарифов - эфир Вечер.LIVE

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17:51 На Лиманском направлении россияне ищут точку для прорыва — военный поделился деталями

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12:56 Новые подробности убийства Фарион и подготовка США к войне — эфир День.LIVE

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12:22 Доктор экономических наук Длигач назвал реформы, которые позволят пополнить госбюджет на 1 трлн грн

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11:13 Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

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Сейчас в обществе наблюдается огромная медийная кампания по принуждению к миру украинцев. Однако война будет продолжаться до тех пор, пока обе стороны будут готовы сражаться.

Об этом заявил командир роты 47-й бригады Николай Мельник в эфире День.LIVE в пятницу, 2 августа.

Украина не готова менять территории на мир

По словам военного ВСУ, эксперта аналитической группы "Левиафан" Николая Мельника, у россиян пока есть потенциал продолжать военные действия. Есть силы для борьбы и у Украины, хотя в не так значительные.

"Сейчас продолжаются переговоры, но есть две точки, которые не совпадают, это точка зрения россиян и точка зрения Украины, и они не могут быть согласованы без потерь. Готовы ли сейчас украинцы мир поменять на территории, ну пока не готовы", — подчеркнул. военный.

Защитник отметил, сейчас наблюдается "огромная медийная кампания по принуждению к миру украинцев".

"В этом очень помогают там определенные блоггеры, которые рассказывают, что нам нужен мир или иначе закончится нация. Хотя они не понимают, что если у нас будет мир в обмен на нашей территории, то россияне нападут снова, как они это делали раньше", — подытожил Мельник.

По мнению военного, в случае перемирия Украина должна использовать свои ресурсы для увеличения и развития отечественного ВПК.

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