Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Найважливіші теми в ефірі Вечір.LIVE 28 серпня: характеристики нової української балістичної ракети та чи долетить вона до Москви, скільки військових об’єктів РФ могли б уразити ЗСУ, якби США зняли обмеження на ATACMS. Також обговоримо заяву Волинського ТЦК про відкриття вогню на ураження у випадку загрози життю співробітників.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- політолог Ігор Рейтерович;
- член Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку ("Слуга Народу") Галина Янченко;
- політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;
- народний депутат України ("Слуга Народу") Олег Дунда;
- народний депутат України ("Європейська Солідарність") Олексій Гончаренко;
- російський опозиціонер, бізнесмен Євген Чичваркін.