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Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

28 серпня 2024 р. 17:50

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17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

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16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

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10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

Text

17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

Text

15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

Text

15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

Text

13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

Text

12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

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10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

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09:31 Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

Найважливіші теми в ефірі Вечір.LIVE 28 серпня: характеристики нової української балістичної ракети та чи долетить вона до Москви, скільки військових об’єктів РФ могли б уразити ЗСУ, якби США зняли обмеження на ATACMS. Також обговоримо заяву Волинського ТЦК про відкриття вогню на ураження у випадку загрози життю співробітників. 

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір 

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • політолог Ігор Рейтерович;
  • член Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку ("Слуга Народу") Галина Янченко;
  • політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;
  • народний депутат України ("Слуга Народу") Олег Дунда;
  • народний депутат України ("Європейська Солідарність") Олексій Гончаренко;
  • російський опозиціонер, бізнесмен Євген Чичваркін.

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17:27 Спека не відступить — Укргідрометцентр попередив про небезпеку для регіонів

17:24 МОН України достроково розірвало контракт з ректором Одеського університету

17:19 Дурова звільнили з-під варти — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:17 Усик розповів, навіщо подарував Зеленському чемпіонський титул

17:13 В Міноборони пояснили, що таке Армія ID та як ним користуватися

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15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

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12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

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