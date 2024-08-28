Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Найважливіші теми в ефірі Вечір.LIVE 28 серпня: характеристики нової української балістичної ракети та чи долетить вона до Москви, скільки військових об’єктів РФ могли б уразити ЗСУ, якби США зняли обмеження на ATACMS. Також обговоримо заяву Волинського ТЦК про відкриття вогню на ураження у випадку загрози життю співробітників.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

політолог Ігор Рейтерович;

член Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку ("Слуга Народу") Галина Янченко;

політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;

народний депутат України ("Слуга Народу") Олег Дунда;

народний депутат України ("Європейська Солідарність") Олексій Гончаренко;

російський опозиціонер, бізнесмен Євген Чичваркін.