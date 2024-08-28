Сколько объектов в РФ можно ударить ракетами ATACMS, если б США сняли ограничения — эфир Вечір.LIVE

Важнейшие темы в эфире Вечер.LIVE 28 августа: характеристики новой украинской баллистической ракеты и долетит ли она в Москву, сколько военных объектов РФ могли бы поразить ВСУ, если бы США сняли ограничения на ATACMS. Также обсудим заявление Волынского ТЦК об открытии огня для поражения в случае угрозы жизни сотрудников.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

политолог Игорь Рейтерович;

член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития ("Слуга Народа") Галина Янченко;

политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;

народный депутат Украины ("Слуга Народа") Олег Дунда;

народный депутат Украины ("Европейская Солидарность") Алексей Гончаренко;

российский оппозиционер, бизнесмен Евгений Чичваркин.