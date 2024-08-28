Сколько объектов в РФ можно ударить ракетами ATACMS, если б США сняли ограничения — эфир Вечір.LIVE

Важнейшие темы в эфире Вечер.LIVE 28 августа: характеристики новой украинской баллистической ракеты и долетит ли она в Москву, сколько военных объектов РФ могли бы поразить ВСУ, если бы США сняли ограничения на ATACMS. Также обсудим заявление Волынского ТЦК об открытии огня для поражения в случае угрозы жизни сотрудников.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- политолог Игорь Рейтерович;
- член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития ("Слуга Народа") Галина Янченко;
- политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
- народный депутат Украины ("Слуга Народа") Олег Дунда;
- народный депутат Украины ("Европейская Солидарность") Алексей Гончаренко;
- российский оппозиционер, бизнесмен Евгений Чичваркин.