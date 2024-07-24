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Шокуюча заява Гарріс та злам банківської системи в Росії — ефір День.LIVE

Шокуюча заява Гарріс та злам банківської системи в Росії — ефір День.LIVE

24 липня 2024 р. 13:00

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13:00 Шокуюча заява Гарріс та злам банківської системи в Росії — ефір День.LIVE

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13:00 Шокуюча заява Гарріс та злам банківської системи в Росії — ефір День.LIVE

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10:26 Економіст пояснив, як прихід "старих" кадрів шкодить ефективній реформі БЕБ

Text

08:00 Поступки територіями заради миру і блокування трибуни Верховної Ради — ефір Ранок.LIVE

Text

02:45 Китай хоче завершення війни та, можливо, бажає відвернутись від РФ

Text

00:09 По скільки годин на день не буде світла взимку — прогноз депутатки

23 липня 2024
Text

19:25 Гончаренко заявив, що Задорожній сьогодні з'явився в Верховній Раді

Text

18:47 Гончаренко заявив, що своїми діями Верховна Рада вчиняє дезертирство

Text

18:34 Експерт спрогнозував відключення світла в Україні в осінній період

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Сьогодні у четвер, 24 липня, в ефірі День.LIVE разом з запрошеними експертами обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема поговоримо про плани кандидата в президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо завершення війнив Україні та нарощування російського угруповання на Запорізькому напрямку.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Бюджетний комітет затвердив пропозицію Уряду на 2025-2027 роки, яка передбачає заморожування соціальних виплат і зменшення видатків на оборону;
  • ГУР "зламало" банківську систему РФ;
  • Атака дрона на Румунію;
  • Україна уразила останній залізничний пором РФ на Кубані;
  • РФ нарощує угрупування у Запорізькій області;
  • Трамп може спробувати схилити Україну до миру в інтересах Росії;
  • Гарріс випереджає Трампа на 2%.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат України (Европейська Солідарність) Олексій Гончаренко;
  • член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Аліксійчук;
  • виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло;
  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
  • політтехнолог Тарас Загородній.

Раніше ми писали, що віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс обігнала кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа відповідно до результатів першого загальнонаціонального опитування. Політикиня вирвалася вперед на два відсоткові пункти.

Нагадаємо, що вночі 24 липня росіяни завдали удару по Румунії. Ірано-російський дрон "Шахед-136" здійснив атаку в районі села Плауру, яке розташоване за 300 метрів від порту Ізмаїл — на місці влучання виникла пожежа. 

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13:38 Сирський переконаний, що винищувачі F-16 наблизять перемогу України, але є нюанс

13:31 Посли ЄС затвердили розмір суми першого траншу в рамках Українського плану

13:30 Українців змусять віддавати 23% прибутку від продажу житла — деталі ініціативи

13:24 Скільки коштує екіпірування на фронт — ціни на одяг, взуття та захист

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:11 З'явилось відео зсередини автівки, на якій прокатили співробітників ТЦК в Одесі

13:10 Залужний виклав фото з дружиною у Лондоні і зворушливо привітав її з Днем народження

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08:00 Поступки територіями заради миру і блокування трибуни Верховної Ради — ефір Ранок.LIVE

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Text

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19:25 Гончаренко заявив, що Задорожній сьогодні з'явився в Верховній Раді

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16:15 Експерт назвав причину дефіциту ракет до ЗРК