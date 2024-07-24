Шокуюча заява Гарріс та злам банківської системи в Росії — ефір День.LIVE

Сьогодні у четвер, 24 липня, в ефірі День.LIVE разом з запрошеними експертами обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема поговоримо про плани кандидата в президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо завершення війнив Україні та нарощування російського угруповання на Запорізькому напрямку.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Бюджетний комітет затвердив пропозицію Уряду на 2025-2027 роки, яка передбачає заморожування соціальних виплат і зменшення видатків на оборону;

ГУР "зламало" банківську систему РФ;

Атака дрона на Румунію;

Україна уразила останній залізничний пором РФ на Кубані;

РФ нарощує угрупування у Запорізькій області;

Трамп може спробувати схилити Україну до миру в інтересах Росії;

Гарріс випереджає Трампа на 2%.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат України (Европейська Солідарність) Олексій Гончаренко;

член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Аліксійчук;

виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло;

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;

політтехнолог Тарас Загородній.

Раніше ми писали, що віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс обігнала кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа відповідно до результатів першого загальнонаціонального опитування. Політикиня вирвалася вперед на два відсоткові пункти.

Нагадаємо, що вночі 24 липня росіяни завдали удару по Румунії. Ірано-російський дрон "Шахед-136" здійснив атаку в районі села Плауру, яке розташоване за 300 метрів від порту Ізмаїл — на місці влучання виникла пожежа.