Шокирующее заявление Гаррис и взлом банковской системы в России — эфир День.LIVE

Сегодня в четверг, 24 июля, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, поговорим о планах кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа по завершению войны в Украине и наращиванию российской группировки на Запорожском направлении.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке .

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

Бюджетный комитет утвердил предложение Правительства на 2025-2027 годы, предусматривающее замораживание социальных выплат и уменьшение расходов на оборону;

ГУР "сломало" банковскую систему РФ;

Атака дрона на Румынию;

Украина поразила последний железнодорожный паром РФ на Кубани;

РФ наращивает группировку в Запорожской области;

Трамп может попытаться склонить Украину к миру в интересах России;

Гаррис опережает Трамп на 2%.

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат Украины (Европейская Солидарность) Алексей Гончаренко;

член комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсийчук;

исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло;

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев;

политтехнолог Тарас Загородний.

Ранее мы писали, что вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Гаррис обогнала кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в соответствии с результатами первого общенационального опроса. Политик вырвалась вперед на два процентных пункта.

Напомним, что ночью 24 июля россияне нанесли удар по Румынии. Ирано-российский дрон "Шахед-136" совершил атаку в районе села Плауру, расположенного в 300 метрах от порта Измаил — на месте попадания возник пожар.