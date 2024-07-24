Шокирующее заявление Гаррис и взлом банковской системы в России — эфир День.LIVE

Сегодня в четверг, 24 июля, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, поговорим о планах кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа по завершению войны в Украине и наращиванию российской группировки на Запорожском направлении.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке .
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- Бюджетный комитет утвердил предложение Правительства на 2025-2027 годы, предусматривающее замораживание социальных выплат и уменьшение расходов на оборону;
- ГУР "сломало" банковскую систему РФ;
- Атака дрона на Румынию;
- Украина поразила последний железнодорожный паром РФ на Кубани;
- РФ наращивает группировку в Запорожской области;
- Трамп может попытаться склонить Украину к миру в интересах России;
- Гаррис опережает Трамп на 2%.
Гости сегодняшнего эфира:
- народный депутат Украины (Европейская Солидарность) Алексей Гончаренко;
- член комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсийчук;
- исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло;
- военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев;
- политтехнолог Тарас Загородний.
Ранее мы писали, что вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Гаррис обогнала кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в соответствии с результатами первого общенационального опроса. Политик вырвалась вперед на два процентных пункта.
Напомним, что ночью 24 июля россияне нанесли удар по Румынии. Ирано-российский дрон "Шахед-136" совершил атаку в районе села Плауру, расположенного в 300 метрах от порта Измаил — на месте попадания возник пожар.