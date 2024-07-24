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Шокирующее заявление Гаррис и взлом банковской системы в России — эфир День.LIVE

Шокирующее заявление Гаррис и взлом банковской системы в России — эфир День.LIVE

24 июля 2024 г. 13:00

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13:00 Шокирующее заявление Гаррис и взлом банковской системы в России — эфир День.LIVE

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10:26 Экономист объяснил, как приход "старых" кадров вредит эффективной реформе БЭБ

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08:00 Уступки территориями ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

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02:45 Китай хочет завершения войны и, возможно, желает отстраниться от РФ

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00:09 По сколько часов в день не будет света зимой — прогноз депутата

23 июля 2024
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19:25 Гончаренко заявил, что Задорожный сегодня появился в Верховной Раде

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18:47 Гончаренко заявил, что своими действиями Верховная Рада совершает дезертирство

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18:34 Эксперт спрогнозировал отключение света в Украине в осенний период

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17:50 Сбитие российского самолета и мощное заявление Залужного — эфир Вечір.LIVE

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16:15 Эксперт назвал причину дефицита ракет к ЗРК

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:00 Шокирующее заявление Гаррис и взлом банковской системы в России — эфир День.LIVE

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10:26 Экономист объяснил, как приход "старых" кадров вредит эффективной реформе БЭБ

Text

08:00 Уступки территориями ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

Text

02:45 Китай хочет завершения войны и, возможно, желает отстраниться от РФ

Text

00:09 По сколько часов в день не будет света зимой — прогноз депутата

23 июля 2024
Text

19:25 Гончаренко заявил, что Задорожный сегодня появился в Верховной Раде

Text

18:47 Гончаренко заявил, что своими действиями Верховная Рада совершает дезертирство

Text

18:34 Эксперт спрогнозировал отключение света в Украине в осенний период

Text

17:50 Сбитие российского самолета и мощное заявление Залужного — эфир Вечір.LIVE

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16:15 Эксперт назвал причину дефицита ракет к ЗРК

Сегодня в четверг, 24 июля, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, поговорим о планах кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа по завершению войны в Украине и наращиванию российской группировки на Запорожском направлении.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке .

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • Бюджетный комитет утвердил предложение Правительства на 2025-2027 годы, предусматривающее замораживание социальных выплат и уменьшение расходов на оборону;
  • ГУР "сломало" банковскую систему РФ;
  • Атака дрона на Румынию;
  • Украина поразила последний железнодорожный паром РФ на Кубани;
  • РФ наращивает группировку в Запорожской области;
  • Трамп может попытаться склонить Украину к миру в интересах России;
  • Гаррис опережает Трамп на 2%.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат Украины (Европейская Солидарность) Алексей Гончаренко;
  • член комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсийчук;
  • исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло;
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев;
  • политтехнолог Тарас Загородний.

Ранее мы писали, что вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Гаррис обогнала кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в соответствии с результатами первого общенационального опроса. Политик вырвалась вперед на два процентных пункта.

Напомним, что ночью 24 июля россияне нанесли удар по Румынии. Ирано-российский дрон "Шахед-136" совершил атаку в районе села Плауру, расположенного в 300 метрах от порта Измаил — на месте попадания возник пожар.

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13:38 Сырский убежден, что истребители F-16 приблизят победу Украины, но есть нюанс

13:31 После ЕС утвердили размер суммы первого транша в рамках Украинского плана

13:30 Украинцев заставят отдавать 23% дохода от продажи жилья — детали инициативы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:24 Сколько стоит экипировка на фронт — цены на одежду, обувь и защиту

13:11 Появилось видео изнутри автомобиля, на котором прокатили сотрудников ТЦК в Одессе

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