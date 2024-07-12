Шлях України в НАТО — невідворотний. Про це йдеться у спільному комюніке країн-членів Альянсу. Тим часом Володимир Зеленський підписав низку двосторонніх безпекових угод за підсумками другого дня саміту.

Про ці та інші новини розповіла в прямому включенні у Вечір.LIVE кореспондентка Уляна Бойчук.

Підсумки другого дня саміту

Уляна Бойчук у прямому включенні з саміту НАТО у Вашингтоні розповіла про наступне:

Спільне комюніке країн-членів НАТО.

Шлях України в НАТО віднині невідворотний, — зазначили у декларації.

НАТО вчергове зазначили, що довгостиокова допомога Україні триватиме до 2025 року.

7 мільйонів доларів виділяють на підтримку українських жінок, що воюють.

За підсумками саміту буде створено "міст" для України до Альянсу.

Україна підписала на саміті безпекові угоду з Румунією, зокрема, щодо постачання систем Patriot.

Двостороння безпекова угода була підписана й з Німеччиною.

Також наприкінці другого дня саміту пройшла соціальна вечеря в Білому домі, на якій були присутні всі делегації. До неї поєднались і Володимир та Олені Зеленські.

Нагадаємо, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна та США працюють над силовою відповіддю на російський удар по дитячій лікарні "Охматдит".

Також зазначимо, що Україна підписала договір про всебічну підтримку ЄС та ще 21 держави, що допоможе протистояти російській агресії.