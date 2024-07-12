Путь Украины в НАТО неотвратим, — главные новости второго дня саммита

Путь Украины в НАТО неотвратим. Об этом говорится в совместном коммюнике стран-членов Альянса. Тем временем Владимир Зеленский подписал ряд двусторонних сделок по безопасности по итогам второго дня саммита.

Об этих и других новостях рассказала в прямом включении в Вечір.LIVE корреспондентка Ульяна Бойчук.

Итоги второго дня саммита

Ульяна Бойчук в прямом включении с саммита НАТО в Вашингтоне рассказала о следующем:

Совместное коммюнике стран-членов НАТО.

Путь Украины в НАТО отныне неизбежен, — отметили в декларации.

НАТО в очередной раз отметили, что долгосрочная помощь Украине будет продолжаться до 2025 года.

7 миллионов долларов выделяют в поддержку воюющих украинских женщин.

По итогам саммита будет создан "мост" для Украины в Альянс.

Украина подписала на саммите безопасное соглашение с Румынией, в частности, по поставкам систем Patriot.

Двустороннее соглашение о безопасности было подписано и с Германией.

Также в конце второго дня саммита прошел социальный ужин в Белом доме, на котором присутствовали все делегации. К ней соединились и Владимир и Елена Зеленские.

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина и США работают над силовым ответом на российский удар по детской больнице "Охматдет".

Также отметим, что Украина подписала договор о всесторонней поддержке ЕС и еще 21 государства, что поможет противостоять российской агрессии.