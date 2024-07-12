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Путь Украины в НАТО неотвратим, — главные новости второго дня саммита

Путь Украины в НАТО неотвратим, — главные новости второго дня саммита

12 июля 2024 г. 8:38

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08:38Путь Украины в НАТО неотвратим, — главные новости второго дня саммита

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08:00 Чем завершился саммит НАТО для Украины и угроза энергетического кризиса — эфир Новини.LIVE

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17:00 Надежда на стабильное электроснабжение есть — нардеп рассказал, когда в Украине уменьшат отключение

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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09:23 Эксперт заявил, что Киевщину могло поразить больше ракет, чем отчитались силы ПВО

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08:38 Путь Украины в НАТО неотвратим, — главные новости второго дня саммита

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08:00 Чем завершился саммит НАТО для Украины и угроза энергетического кризиса — эфир Новини.LIVE

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17:00 Надежда на стабильное электроснабжение есть — нардеп рассказал, когда в Украине уменьшат отключение

Путь Украины в НАТО неотвратим. Об этом говорится в совместном коммюнике стран-членов Альянса. Тем временем Владимир Зеленский подписал ряд двусторонних сделок по безопасности по итогам второго дня саммита.

Об этих и других новостях рассказала в прямом включении в Вечір.LIVE корреспондентка Ульяна Бойчук.

Итоги второго дня саммита

Ульяна Бойчук в прямом включении с саммита НАТО в Вашингтоне рассказала о следующем:

  • Совместное коммюнике стран-членов НАТО.
  • Путь Украины в НАТО отныне неизбежен, — отметили в декларации.
  • НАТО в очередной раз отметили, что долгосрочная помощь Украине будет продолжаться до 2025 года.
  • 7 миллионов долларов выделяют в поддержку воюющих украинских женщин.
  • По итогам саммита будет создан "мост" для Украины в Альянс.
  • Украина подписала на саммите безопасное соглашение с Румынией, в частности, по поставкам систем Patriot.
  • Двустороннее соглашение о безопасности было подписано и с Германией.
  • Также в конце второго дня саммита прошел социальный ужин в Белом доме, на котором присутствовали все делегации. К ней соединились и Владимир и Елена Зеленские.

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина и США работают над силовым ответом на российский удар по детской больнице "Охматдет".

Также отметим, что Украина подписала договор о всесторонней поддержке ЕС и еще 21 государства, что поможет противостоять российской агрессии.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:40 Госпомощи не будет — кто из переселенцев останется без выплат

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