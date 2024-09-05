Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Український уряд переживає серйозні зміни — там відбуваються кадрові перестановки. Низку чиновників відправили у відставку.

Нардеп від фракції "Слуга народу" Олег Дунда пояснив в ефірі Ранок.LIVE для чого це потрібно.

Навіщо міняють чиновників

Олег Дунда заявив, що уряд, який працював у складі до нових кадрових рішень виявився, на його думку, "найбільш довготривалим". Він вважає, що людей необхідно змінювати на посадах через втому внаслідок навантаження в умовах роботи під час війни.

"Я тримаюся тієї думки, що потрібно постійно чиновників, посадовців, держпосадовців топпосадовців змінювати для того, щоб не засиджувалися в кріслах. Бо через два-три роки у тебе око починається замилюватися. Ти починаєш не відповідати тим викликам, які є. Ти десь виснажуєшся, хоча під час війни це виглядає досить дивно, але це людська природа", — сказав Дунда та додав, що для влади корисно здійснювати таку кадрову ротацію кожні два-три роки.

Зазначимо, що вчора, 4 вересня, нардепи Верховної Ради України відправили у відставку міністра юстиції Дениса Малюську. Такіж ж кадрові рішення стосувалися Романа Стрільця, Ольги Стефанішиної.

Сьогодні, у четвер, у відставку було відправлено очільника Міністерства закордонних справ Дмитра Кулебу та главу Мінреінтеграції Ірину Верещук.