Чтобы не засиживались, нардеп объяснил целесообразность кадровых изменений в правительстве.

Украинское правительство переживает серьезные изменения – там происходят кадровые перестановки. Ряд чиновников отправили в отставку.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Олег Дунда объяснил в эфире "Ранок.LIVE" для чего это нужно.

Зачем меняют чиновников

Олег Дунда заявил, что правительство, работавшее в составе новых кадровых решений, оказалось, по его мнению, "наиболее долговременным". Он считает, что людей необходимо менять на должностях из-за усталости в результате нагрузки в условиях работы во время войны.

"Я держусь того мнения, что нужно постоянно чиновников, должностных лиц, госчиновников топ-чиновников менять для того, чтобы не засиживались в креслах. Потому что через два-три года у тебя глаз начинает замыливаться. Ты начинаешь не отвечать тем вызовам, которые есть. Ты где-то истощаешься , хотя во время войны это выглядит довольно странно, но это человеческая природа", — сказал Дунда и добавил, что для властей полезно проводить такую кадровую ротацию каждые два-три года.

Отметим, что вчера, 4 сентября, нардепы Верховной Рады Украины отправили в отставку министра юстиции Дениса Малюску. Такие же кадровые решения касались Романа Стрельца, Ольги Стефанишиной.

Сегодня, в четверг, в отставку были отправлены глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Минреинтеграции Ирина Верещук.