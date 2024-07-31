Шаманов пояснив, чому новини про вибухи в неофіційних пабліках недостовірні

Коли неофіційні пабліки пишуть "вибух у Києві" — вони можуть плутати це з роботою протиповітряної оборони. Тому потрібно довіряти лише офіційним джерелам.

Про це сказав речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі Ранок.LIVE у середу, 31 липня.

Цивільним важко відрізнити ППО від "прильоту"

Шаманов пояснив, що цивільним важко відрізнити звук виходу ракети ППО від "прильоту". Відтак, варто довіряти лише офіційним джерелам.

"Часто, коли в передмісті Києва працюють сили й засоби ППО, люди чують вибух і починають нервувати. Тому офіційні джерела повідомляють, що в передмісті працюють сили ППО", — каже Шаманов.

Він також закликав завжди дослухатися рекомендацій та спускатися в укриття під час тривоги, адже навіть збита ракета небезпечна своїми уламками.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 31 липня здійснили одну із наймасованіших атак ударних безпілотників "Shahed-131/136" на Україну. Окрім того, окупанти запустили керовану авіаційну ракету Х-59.

У Києві та на підступах до столиці у ніч проти 31 липня сили протиповітряної оборони ліквідували понад три десятки безпілотників.

Також ми писали, що ч ерез брак потенціалу для масштабного наступу в Україні російське командування вдається до періодичних імпульсивних механізованих атак. Вони у свою чергу дорого обходяться як окупантам, так і Силам оборони.