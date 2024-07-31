Шаманов объяснил, почему новости о взрывах в неофициальных пабликах недостоверны

Когда неофициальные паблики пишут "взрыв в Киеве", они могут путать это с работой противовоздушной обороны. Поэтому нужно доверять только официальным источникам.

Об этом сказал спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире Ранок.LIVE в среду, 31 июля.

Гражданским трудно отличить ПВО от "прилета"

Шаманов объяснил, что гражданским трудно отличить звук выхода ракеты ПВО от "прилета". Следовательно, стоит доверять только официальным источникам.

"Часто, когда в пригороде Киева работают силы и средства ПВО, люди слышат взрыв и начинают нервничать. Поэтому официальные источники сообщают, что в пригороде работают силы ПВО", — говорит Шаманов.

Он также призвал всегда прислушиваться к рекомендациям и спускаться в укрытие во время тревоги, ведь даже сбитая ракета опасна своими обломками.

Напомним, российские захватчики в ночь на 31 июля совершили одну из самых массированных атак ударных беспилотников "Shahed-131/136" на Украину. Кроме того, оккупанты запустили управляемую авиационную ракету Х-59.

В Киеве и на подступах к столице в ночь на 31 июля силы противовоздушной обороны ликвидировали более трех десятков беспилотников.

Также мы писали, что из- за нехватки потенциала для масштабного наступления в Украине российское командование прибегает к периодическим импульсивным механизированным атакам. Они, в свою очередь, дорого обходятся как оккупантам, так и Силам обороны.