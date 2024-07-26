Середня зарплата в Україні на 25% менше, ніж в статистиці Держстату — економічний експерт

Середня заробітна плата в Україні на 25% менша, ніж демонструє Державна служба статистики (Держстат). Офіційні дані не відображають реальної ситуації в країні приблизно з 2007 року.

Про це в ефірі Ранок.LIVE, 26 липня, заявив економічний експерт Юрій Гаврилечко.

З чим це пов'язано і де реальні дані

Це пов'язано з тим, що країна перейшла на нові форми статистичних даних. За словами експерта, найбільш реальні дані щодо середньої зарплати українців знаходяться в Пенсійному фонді.

"У Пенсійному фонді постійно звітують про реальний стан заробітних плат, оскільки він вираховується на підставі тієї частини ЄСВ, яка йде до пенсійного. І відповідно там зовсім інші показники, десь на 25%, ніж дає Держстат", — сказав Гаврилечко.

Експерт додав, що Держстат вказує заробітну плату з податками. Відповідно, після сплати податків, люди отримують на руки на 19,5% менше грошей, ніж показано у статистиці Держстату.

Нагадаємо, що у 2024 році мінімальна заробітна плата в Україні підвищилась двічі і становить 8 тисяч гривень. Проте на наступний рік зростання "мінімалки" не передбачено, і станом на зараз, за планами уряду, вона зросте лише у 2028 році.

Також ми писали, що згідно опитуванню Центру Разумкова, половині українців доходів вистачає лише на їжу та одяг. 32,2% опитаних сказали, що їм вистачає грошей на їжу, але купувати одяг складу. І 9,1% людям в Україні взагалі не вистачає коштів навіть на їжу.