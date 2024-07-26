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Средняя зарплата в Украине на 25% меньше, чем в статистике Госстата — экономический эксперт

Средняя зарплата в Украине на 25% меньше, чем в статистике Госстата — экономический эксперт

26 июля 2024 г. 10:30

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Средняя заработная плата в Украине на 25% меньше, чем демонстрирует Государственная служба статистики (Госстат). Официальные данные не отображают реальную ситуацию в стране примерно с 2007 года.

Об этом в эфире Ранок.LIVE, 26 июля, заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

С чем это связано и где реальные данные

Это связано с тем, что страна перешла на новые формы статистических данных. По словам эксперта, наиболее реальные данные по средней зарплате украинцев находятся в Пенсионном фонде.

"В Пенсионном фонде постоянно отчитываются о реальном состоянии заработных плат, поскольку он высчитывается на основании той части ЕСВ, которая идет к пенсионному. И соответственно там совсем другие показатели, где-то на 25%, чем дает Госстат", — сказал Гаврилечко.

Эксперт добавил, что Госстат указывает заработную плату с налогами. Соответственно, после уплаты налогов люди получают на руки на 19,5% меньше денег, чем показано в статистике Госстата.

Напомним, что в 2024 году минимальная заработная плата в Украине повысилась дважды и составила 8 тысяч гривен. Однако на следующий год рост "минималки" не предусмотрен, и по состоянию на данный момент, по планам правительства, она вырастет только в 2028 году.

Также мы писали, что согласно опросу Центра Разумкова, половине украинцев доходов хватает только на еду и одежду. 32,2% опрошенных сказали, что им хватает денег на еду, но покупать одежду сложно. И 9,1% людям в Украине вообще не хватает средств даже на еду.

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