Самовільне залишення частини без покарання — військовий психолог попередив про наслідки

Народні депутати України хочуть повністю звільнити військовослужбовців від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини. У Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт, згідно з яким тепер повернутися до військової частини можна буде за згодою командира. Про ймовірні наслідки таких змін розповів військовий психолог Андрій Козінчук.

Реакцією військових щодо нового законопроєкту Козінчук поділився в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 18 липня.

Наслідки відсутності покарання за СЗЧ

За словами Козінчука, багато хто піде в СЗЧ, якщо ухвалять закон про можливість повернення з нього.

"Військові спитали: "Що вони курять у Верховній Раді?" Якщо хлопці дізнаються, що можна йти в СЗЧ і не буде ніякого навіть умовного терміну, що ми тоді будемо робити? При тому, що Верховна Рада не ухвалює закон про демобілізацію", — розповів психолог.

Психолог впевнений, що законопроєкт про СЗЧ не допоможе виграти війну, але точно допоможе тим, хто самовільно залишив військову частину.

Нагадаємо, у Верховній Раді України ухвалили за основу законопроєкт, який повністю звільнятиме солдатів від кримінальної відповідальності за першу втечу.

Раніше комбат 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук спрогнозував, що СЗЧ та дезертирство можуть зрости через мобілізацію ув'язнених до ЗСУ.

У Львівській області ухвалили судове рішення щодо військовослужбовця, який п’ять годин був відсутній у наметовому містечку, де проходив службу. Суддя визнала військового винним і оштрафувала його.