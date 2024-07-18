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Самовольное оставление части без наказания — военный психолог предупредил о последствиях

Самовольное оставление части без наказания — военный психолог предупредил о последствиях

18 июля 2024 г. 13:33

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11:49 Военный психолог Козинчук заявил, что на фронте были приказы сохранять позиции любой ценой

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Народные депутаты Украины хотят полностью освободить военнослужащих от уголовной ответственности за первый самовольный уход из части. В Верховной Раде приняли за основу законопроект, согласно которому теперь вернуться в воинскую часть можно будет с согласия командира. О возможных последствиях таких изменений рассказал военный психолог Андрей Козинчук.

Реакцией военных по поводу нового законопроекта Козинчук поделился в эфире Ранок.LIVE в четверг, 18 июля.

Последствия отсутствия наказания за СЗЧ

По словам Козинчука, многие пойдут в СВЧ, если примут закон о возможности возвращения из него.

"Военные спросили: "Что они курят в Верховной Раде?" Если ребята узнают, что можно идти в СВЧ и не будет никакого даже условного срока, что мы тогда будем делать? При том, что Верховная Рада не принимает закон о демобилизации", — рассказал психолог.

Психолог уверен, что законопроект о СЗЧ не поможет выиграть войну, но точно поможет тем, кто самовольно оставил воинскую часть.

Напомним, в Верховной Раде Украины приняли за основу законопроект, который будет полностью освобождать солдат от уголовной ответственности за первый побег.

Ранее комбат 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук спрогнозировал, что СЗЧ и дезертирство могут возрасти из-за мобилизации заключенных в ВСУ.

Во Львовской области было принято решение по военнослужащему, который пять часов отсутствовал в палаточном городке, где проходил службу. Судья признала военного виновным и оштрафовала его.

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