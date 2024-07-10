Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Саміт НАТО, дозвіл бити Storm Shadow по РФ та зустріч Зеленського з Байденом — ефір День.LIVE arrow
Саміт НАТО, дозвіл бити Storm Shadow по РФ та зустріч Зеленського з Байденом — ефір День.LIVE

Саміт НАТО, дозвіл бити Storm Shadow по РФ та зустріч Зеленського з Байденом — ефір День.LIVE

10 липня 2024 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:00 Саміт НАТО, дозвіл бити Storm Shadow по РФ та зустріч Зеленського з Байденом — ефір День.LIVE

Text

12:25 Стало відомо, чи був готовий Залужний до повномасштабного вторгнення Росії

Text

11:56 Підсумки першого дня саміту НАТО у Вашингтоні — деталі від Новини.LIVE

Text

08:00 Влучання ракет по столиці та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

9 липня 2024
Text

17:57 Мешканці зруйнованого будинку на Сирці можуть залишитися без нового житла

Text

17:27 Нові подробиці атаки на "Охматдит" та засідання Радбезу ООН — ефір Новини.LIVE

Text

13:19 Різке зростання тарифів на воду та позачерговий Радбез ООН через атаки РФ — ефір День.LIVE

Text

07:19 Наслідки масованої ракетної атаки та початок саміту НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

00:02 Атака на "Охматдит" — в ДСНС заявили, що навіть їх досвід не передбачить терміни розбору завалів

8 липня 2024
Text

17:50 Удар по Охматдиту та нова російська тактика запуску дронів — ефір Вечір.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

13:00 Саміт НАТО, дозвіл бити Storm Shadow по РФ та зустріч Зеленського з Байденом — ефір День.LIVE

Text

12:25 Стало відомо, чи був готовий Залужний до повномасштабного вторгнення Росії

Text

11:56 Підсумки першого дня саміту НАТО у Вашингтоні — деталі від Новини.LIVE

Text

08:00 Влучання ракет по столиці та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

9 липня 2024
Text

17:57 Мешканці зруйнованого будинку на Сирці можуть залишитися без нового житла

Text

17:27 Нові подробиці атаки на "Охматдит" та засідання Радбезу ООН — ефір Новини.LIVE

Text

13:19 Різке зростання тарифів на воду та позачерговий Радбез ООН через атаки РФ — ефір День.LIVE

Text

07:19 Наслідки масованої ракетної атаки та початок саміту НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

00:02 Атака на "Охматдит" — в ДСНС заявили, що навіть їх досвід не передбачить терміни розбору завалів

8 липня 2024
Text

17:50 Удар по Охматдиту та нова російська тактика запуску дронів — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо дозвіл Великої Британії на удари крилатими ракетами Storm Shadow углиб території РФ та зустріч Зеленського та Байдена. Та як проходить саміт НАТО у Вашингтоні, де Зеленський закликав дозволити Україні знищувати на території Росії її авіацію. 

Подивитися ефір о 13:00 дня можна за посиланням

Про що ефір

Окрім саміту НАТО та новини про дозвіл Британії на застосування крилатих ракет Storm Shadow по території РФ, поговоримо про те, як знищення росавіації на території Росії допоможе Україні. Адже армія РФ запустила по мирних українських містах майже 2,5 тис. КАБів тільки в червні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • політичний експерт Костянтин Матвієнко;
  • речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин;
  • голова Комітету економістів України Андрій Новак;
  • голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб. 

Нагадаємо, на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосив про надання Україні п'яти нових систем Patriot. Президент України Володимир Зеленський заявив, що такої кількості недостатньо. 

Також Зеленський у Вашингтоні заявив, що Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16, аби ефективно протистояти Росії у небі. 

Раніше ми писали, що у Вашингтоні відкрили офіс акціонерного товариства "Укроборонпром". Це сталося в день відкриття 75-го Саміту НАТО 9 липня.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:55 Споживання зростає через спеку — в Укренерго попередили про три черги відключень

13:53 Із зерном через кордон — на Одещині попередили втечу понад 20 призовників

13:51 Ощадбанк оголосив нову енергопрограму для клієнтів — деталі

13:37 Атака на "Охматдит" — Зеленський заявив про бажання вбити Путіна

13:36 Магнітні бурі сьогодні — якою буде сонячна активність

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:19 З Богом та Росією — в Одесі святкували хрестини під пісні окупантів

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

13:16 Мобілізація після незгоди з рішенням ВЛК — особливості нового закону

13:13 Українці мають право на допомогу до 3 тис. грн — кому виплачують

Text

13:00 Саміт НАТО, дозвіл бити Storm Shadow по РФ та зустріч Зеленського з Байденом — ефір День.LIVE

13:55 Споживання зростає через спеку — в Укренерго попередили про три черги відключень

13:53 Із зерном через кордон — на Одещині попередили втечу понад 20 призовників

13:51 Ощадбанк оголосив нову енергопрограму для клієнтів — деталі

13:37 Атака на "Охматдит" — Зеленський заявив про бажання вбити Путіна

13:36 Магнітні бурі сьогодні — якою буде сонячна активність

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:19 З Богом та Росією — в Одесі святкували хрестини під пісні окупантів

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

13:16 Мобілізація після незгоди з рішенням ВЛК — особливості нового закону

13:13 Українці мають право на допомогу до 3 тис. грн — кому виплачують

12:53 У Залужного розповіли, що він думає про погане інформування резервістів перед вторненням Росії

06:40 В Україні стрімко дорожчає золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів в Україні

9 липня 2024
Ексклюзив

18:47 Небезпечна спадщина СРСР на Одещині — як утилізують хімікати

06:40 Ціни за 1 кг міді у липні — скільки коштує здати кольорові метали в Україні

05:43 Наші у Forbes — історія українців, що потрапили до азійського списку 30 до тридцяти

8 липня 2024

06:03 Пальне буде дорожчати — скільки будемо платити за бензин та як це вдарить по всіх цінах

7 липня 2024

06:38 Ціни зростають — на скільки здорожчали генератори в Україні та чи дешевше їх купувати за кордоном

Ексклюзив

05:10 Як знайти робочі пункти незламності у Львові — перевірені адреси пунктів, що не зламалися

6 липня 2024

19:13 Окупований Бахмут — скільки людей поїхало з майже знищеного міста

Ексклюзив

04:19 Кулінарна дипломатія — як українці популяризують національні страви в Японії

5 липня 2024
Ексклюзив

19:46 У Генпрокуратурі розповіли про масові злочини РФ в Україні

Text

13:00 Саміт НАТО, дозвіл бити Storm Shadow по РФ та зустріч Зеленського з Байденом — ефір День.LIVE

Text

12:25 Стало відомо, чи був готовий Залужний до повномасштабного вторгнення Росії

Text

11:56 Підсумки першого дня саміту НАТО у Вашингтоні — деталі від Новини.LIVE

Text

08:00 Влучання ракет по столиці та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

9 липня 2024
Text

17:57 Мешканці зруйнованого будинку на Сирці можуть залишитися без нового житла

Text

17:27 Нові подробиці атаки на "Охматдит" та засідання Радбезу ООН — ефір Новини.LIVE

Text

13:19 Різке зростання тарифів на воду та позачерговий Радбез ООН через атаки РФ — ефір День.LIVE

Text

07:19 Наслідки масованої ракетної атаки та початок саміту НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

00:02 Атака на "Охматдит" — в ДСНС заявили, що навіть їх досвід не передбачить терміни розбору завалів

8 липня 2024
Text

17:50 Удар по Охматдиту та нова російська тактика запуску дронів — ефір Вечір.LIVE