Саміт НАТО, дозвіл бити Storm Shadow по РФ та зустріч Зеленського з Байденом — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо дозвіл Великої Британії на удари крилатими ракетами Storm Shadow углиб території РФ та зустріч Зеленського та Байдена. Та як проходить саміт НАТО у Вашингтоні, де Зеленський закликав дозволити Україні знищувати на території Росії її авіацію.

Подивитися ефір о 13:00 дня можна за посиланням.

Про що ефір

Окрім саміту НАТО та новини про дозвіл Британії на застосування крилатих ракет Storm Shadow по території РФ, поговоримо про те, як знищення росавіації на території Росії допоможе Україні. Адже армія РФ запустила по мирних українських містах майже 2,5 тис. КАБів тільки в червні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин;

голова Комітету економістів України Андрій Новак;

голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб.

Нагадаємо, на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосив про надання Україні п'яти нових систем Patriot. Президент України Володимир Зеленський заявив, що такої кількості недостатньо.

Також Зеленський у Вашингтоні заявив, що Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16, аби ефективно протистояти Росії у небі.

Раніше ми писали, що у Вашингтоні відкрили офіс акціонерного товариства "Укроборонпром". Це сталося в день відкриття 75-го Саміту НАТО 9 липня.