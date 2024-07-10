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Саммит НАТО, разрешение бить Storm Shadow по РФ и встреча Зеленского с Байденом – эфир День.LIVE

Саммит НАТО, разрешение бить Storm Shadow по РФ и встреча Зеленского с Байденом – эфир День.LIVE

10 июля 2024 г. 13:00

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13:00 Саммит НАТО, разрешение бить Storm Shadow по РФ и встреча Зеленского с Байденом – эфир День.LIVE

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12:25 Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России

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11:56 Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

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08:00 Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

9 июля 2024
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17:57 Жители разрушенного дома на Сырце могут остаться без нового жилья

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17:27 Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE

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13:19 Резкий рост тарифов на воду и внеочередной Совбез ООН из-за атак РФ — эфир День.LIVE

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07:19 Последствия массированной ракетной атаки и начало саммита НАТО — эфир Новини.LIVE

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00:02 Атака на "Охматдет" — в ГСЧС заявили, что даже их опыт не спрогнозирует сроки разбора завалов

8 июля 2024
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17:50 Удар по Охматдету и новая российская тактика запуска дронов — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:00 Саммит НАТО, разрешение бить Storm Shadow по РФ и встреча Зеленского с Байденом – эфир День.LIVE

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12:25 Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России

Text

11:56 Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

Text

08:00 Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

9 июля 2024
Text

17:57 Жители разрушенного дома на Сырце могут остаться без нового жилья

Text

17:27 Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE

Text

13:19 Резкий рост тарифов на воду и внеочередной Совбез ООН из-за атак РФ — эфир День.LIVE

Text

07:19 Последствия массированной ракетной атаки и начало саммита НАТО — эфир Новини.LIVE

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00:02 Атака на "Охматдет" — в ГСЧС заявили, что даже их опыт не спрогнозирует сроки разбора завалов

8 июля 2024
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17:50 Удар по Охматдету и новая российская тактика запуска дронов — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о разрешении Великобритании на удары крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь территории РФ и встречу Зеленского и Байдена. Как проходит саммит НАТО в Вашингтоне, где Зеленский призвал позволить Украине уничтожать на территории России ее авиацию.

Посмотреть эфир в 13:00 дня можно по ссылке. —

О чем эфир

Кроме саммита НАТО и новости о разрешении Великобритании на применение крылатых ракет Storm Shadow по территории РФ, поговорим о том, как уничтожение росавиации на территории России поможет Украине. Ведь армия РФ запустила по мирным украинским городам почти 2,5 тыс. КАБов только в июне.

Гости сегодняшнего эфира:

  • политический эксперт Константин Матвиенко;
  • спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин;
  • председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
  • председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб.

Напомним, на открытии саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине пяти новых систем Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этого количества недостаточно.

Также Зеленский в Вашингтоне заявил, что Украине нужно не менее 128 истребителей F-16, чтобы эффективно противостоять России в небе.

Ранее мы писали, что в Вашингтоне открыли офис акционерного общества "Укроборонпром". Это произошло в день открытия 75-го Саммита НАТО 9 июля.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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