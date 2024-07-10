Саммит НАТО, разрешение бить Storm Shadow по РФ и встреча Зеленского с Байденом – эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о разрешении Великобритании на удары крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь территории РФ и встречу Зеленского и Байдена. Как проходит саммит НАТО в Вашингтоне, где Зеленский призвал позволить Украине уничтожать на территории России ее авиацию.

Посмотреть эфир в 13:00 дня можно по ссылке. —

О чем эфир

Кроме саммита НАТО и новости о разрешении Великобритании на применение крылатых ракет Storm Shadow по территории РФ, поговорим о том, как уничтожение росавиации на территории России поможет Украине. Ведь армия РФ запустила по мирным украинским городам почти 2,5 тыс. КАБов только в июне.

Гости сегодняшнего эфира:

политический эксперт Константин Матвиенко;

спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин;

председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;

председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб.

Напомним, на открытии саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине пяти новых систем Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этого количества недостаточно.

Также Зеленский в Вашингтоне заявил, что Украине нужно не менее 128 истребителей F-16, чтобы эффективно противостоять России в небе.

Ранее мы писали, что в Вашингтоне открыли офис акционерного общества "Укроборонпром". Это произошло в день открытия 75-го Саммита НАТО 9 июля.