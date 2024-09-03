Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Російські війська вдарили по одному з навчальних закладів Полтави. Водночас США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть досягати глибини Росії.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Сьогодні під час ефіру гості студії разом із ведучими обговорять такі теми:

окупанти вдарили по одному з навчальних закладів Полтави;

вбивство журналіста Гордона готували російські спецслужби, — СБУ;

США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть досягати глибини Росії;

МЗС України прокоментувало безперешкодний візит Путіна до Монголії;

військовий транспорт "ядерного" управління Міноборони РФ помітили у Криму.

Гостями студії Новини.LIVE стали:

політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський;

політолог Володимир Фесенко;

доктор економічних наук, професор КНУ, Голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач;

член комітету з організації держвлади та самоврядування, представник української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір;

польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа; —

народний депутат України від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.