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Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

03 вересня 2024 р. 17:50

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17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

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16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

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15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

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14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

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13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

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13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

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12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

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11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

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08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

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08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

Text

11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

Text

08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

Text

08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

Російські війська вдарили по одному з навчальних закладів Полтави. Водночас США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть досягати глибини Росії.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Сьогодні під час ефіру гості студії разом із ведучими обговорять такі теми:

  • окупанти вдарили по одному з навчальних закладів Полтави;
  • вбивство журналіста Гордона готували російські спецслужби, — СБУ;
  • США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть досягати глибини Росії;
  • МЗС України прокоментувало безперешкодний візит Путіна до Монголії;
  • військовий транспорт "ядерного" управління Міноборони РФ помітили у Криму.

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський; 
  • політолог Володимир Фесенко;
  • доктор економічних наук, професор КНУ, Голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач;
  • член комітету з організації держвлади та самоврядування, представник української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір; 
  • польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа; —
  • народний депутат України від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

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21:23 Зеленський поділився деталями зустрічі з очільником МАГАТЕ Гроссі

21:23 Норвегія виділить 48 млн євро на безпілотники та засоби ППО для України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:21 Знову відключення світла — у які години одесити завтра будуть без електропостачання

21:17 У львівську лікарню надійшла посилка з мінами — правоохоронці почали розслідування

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16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

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15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

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14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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