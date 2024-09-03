Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Російські війська вдарили по одному з навчальних закладів Полтави. Водночас США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть досягати глибини Росії.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Сьогодні під час ефіру гості студії разом із ведучими обговорять такі теми:
- окупанти вдарили по одному з навчальних закладів Полтави;
- вбивство журналіста Гордона готували російські спецслужби, — СБУ;
- США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть досягати глибини Росії;
- МЗС України прокоментувало безперешкодний візит Путіна до Монголії;
- військовий транспорт "ядерного" управління Міноборони РФ помітили у Криму.
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський;
- політолог Володимир Фесенко;
- доктор економічних наук, професор КНУ, Голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач;
- член комітету з організації держвлади та самоврядування, представник української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір;
- польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа; —
- народний депутат України від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.