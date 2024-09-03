Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

Российские войска ударили по одному из учебных заведений Полтавы. В то же время, США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достигать глубины России.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.Live в 17:50.
О чем эфир
Сегодня во время эфира гости студии вместе с ведущими обсудят следующие темы:
- оккупанты ударили по одному из учебных заведений Полтавы;
- убийство журналиста Гордона готовили российские спецслужбы, — СБУ;
- США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достигать глубины России;
- МИД Украины прокомментировало беспрепятственный визит Путина в Монголию;
- военный транспорт "ядерного" управления Минобороны РФ был замечен в Крыму.
Гостями студии Новости.LIVE стали:
- политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский;
- политолог Владимир Фесенко;
- доктор экономических наук, профессор КНУ, Председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач;
- член комитета по организации госвласти и самоуправления, представитель украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;
- польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа; -
- народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.