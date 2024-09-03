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Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

3 сентября 2024 г. 17:50

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17:50 Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

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16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

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15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

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14:54 Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

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13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

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13:00 Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

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12:18 Экономист объяснил, для чего действительно хотят переименовать "копейку" в "шаг"

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11:01 Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

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08:20 Лихорадка сейчас несет более высокие риски для украинцев, чем COVID, — заслуженный врач Украины

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08:00 Увеличение налогов для украинцев и экономическое бронирование — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

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16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

Text

15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

Text

14:54 Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

Text

13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

Text

12:18 Экономист объяснил, для чего действительно хотят переименовать "копейку" в "шаг"

Text

11:01 Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

Text

08:20 Лихорадка сейчас несет более высокие риски для украинцев, чем COVID, — заслуженный врач Украины

Text

08:00 Увеличение налогов для украинцев и экономическое бронирование — эфир Ранок.LIVE

Российские войска ударили по одному из учебных заведений Полтавы. В то же время, США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достигать глубины России.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.Live в 17:50.

О чем эфир

Сегодня во время эфира гости студии вместе с ведущими обсудят следующие темы:

  • оккупанты ударили по одному из учебных заведений Полтавы;
  • убийство журналиста Гордона готовили российские спецслужбы, — СБУ;
  • США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достигать глубины России;
  • МИД Украины прокомментировало беспрепятственный визит Путина в Монголию;
  • военный транспорт "ядерного" управления Минобороны РФ был замечен в Крыму.

Гостями студии Новости.LIVE стали:

  • политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский;
  • политолог Владимир Фесенко;
  • доктор экономических наук, профессор КНУ, Председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач;
  • член комитета по организации госвласти и самоуправления, представитель украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;
  • польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа; -
  • народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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18:10 Военный учет переселенцев — нужно ли перед ТЦК встать на учет как ВПО

17:58 Из Финляндии в Тузловские лиманы — на Одесчине заметили веретенника-путешественника

17:53 Кудрицкий прокомментировал свое увольнение с должности главы Укрэнерго

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:51 В Раду поступили заявления об отставке нескольких министров — о ком идет речь

17:42 Жара медленно отступает — в Укргидрометцентре дали прогноз на завтра

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16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

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15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

Text

14:54 Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

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13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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