Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

Российские войска ударили по одному из учебных заведений Полтавы. В то же время, США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достигать глубины России.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.Live в 17:50.

О чем эфир

Сегодня во время эфира гости студии вместе с ведущими обсудят следующие темы:

оккупанты ударили по одному из учебных заведений Полтавы;

убийство журналиста Гордона готовили российские спецслужбы, — СБУ;

США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достигать глубины России;

МИД Украины прокомментировало беспрепятственный визит Путина в Монголию;

военный транспорт "ядерного" управления Минобороны РФ был замечен в Крыму.

Гостями студии Новости.LIVE стали:

политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский;

политолог Владимир Фесенко;

доктор экономических наук, профессор КНУ, Председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач;

член комитета по организации госвласти и самоуправления, представитель украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;

польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа; -

народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.