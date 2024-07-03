Російський удар по Дніпру та новий транш від МВФ — головні новини 3 липня

Російські війська вдарили по Дніпру ракетами та БпЛА. Завтра у Дніпрі оголошено жалобу за жертвами ворожого обстрілу. Водночас Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Деннісом Френсісом.

Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску "Просто Новини".

Головні новини за 3 липня

Ворог вдарив по Дніпру ракетами і БПЛА.

На березі Тиси затримали чергову партію ухилянтів.

Україна отримала 2,2 млрд доларів від МВФ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з кандидатом в президенти Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Український лідер хоче вислухати його план закінчення війни.

Раніше ми писали, в Одесі стався неприємний інцидент із військовим, який отримав поранення ніг на фронті та після протезування повернувся до своєї професії ветеринара. До нього в кабінет прийшов клієнт із собакою, але як тільки побачив, що ветеринар має протези ніг, то послав його й пішов геть.