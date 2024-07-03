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Російський удар по Дніпру та новий транш від МВФ — головні новини 3 липня

Російський удар по Дніпру та новий транш від МВФ — головні новини 3 липня

03 липня 2024 р. 20:08

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20:08 Російський удар по Дніпру та новий транш від МВФ — головні новини 3 липня

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18:08 Китай розробляє дрони для Росії — Снєгирьов прокоментував новину в західних ЗМІ

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18:04 Звільнення Шмигаля та візит Путіна в Казахстан — ефір Вечір.LIVE

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14:47 Військовий юрист прокоментував збільшення бронювання — як це вплине на Україну

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13:17 Сергій Ауслендер розповів про можливість великої війни між Ліваном та Ізраїлем

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13:00 Удар по Дніпру, допомога Китаю Росії та грошова допомога українцям — ефір День.LIVE

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12:53 Мешканці верхніх поверхів можуть залишитися без опалення взимку — нардеп пояснив причину

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07:58 Візит Орбана до Києва та новий пакет допомоги від США — ефір Ранок.LIVE

2 липня 2024
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23:25 В Херсонській ОВА розповіли, скільки людей повертаються додому попри обстріли

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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20:08 Російський удар по Дніпру та новий транш від МВФ — головні новини 3 липня

Text

18:26 Україна протягом 10 років купує набої — Снєгирьов назвав причину

Text

18:08 Китай розробляє дрони для Росії — Снєгирьов прокоментував новину в західних ЗМІ

Text

18:04 Звільнення Шмигаля та візит Путіна в Казахстан — ефір Вечір.LIVE

Text

14:47 Військовий юрист прокоментував збільшення бронювання — як це вплине на Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:17 Сергій Ауслендер розповів про можливість великої війни між Ліваном та Ізраїлем

Text

13:00 Удар по Дніпру, допомога Китаю Росії та грошова допомога українцям — ефір День.LIVE

Text

12:53 Мешканці верхніх поверхів можуть залишитися без опалення взимку — нардеп пояснив причину

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07:58 Візит Орбана до Києва та новий пакет допомоги від США — ефір Ранок.LIVE

2 липня 2024
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23:25 В Херсонській ОВА розповіли, скільки людей повертаються додому попри обстріли

Російські війська вдарили по Дніпру ракетами та БпЛА. Завтра у Дніпрі оголошено жалобу за жертвами ворожого обстрілу. Водночас Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Деннісом Френсісом.

Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску "Просто Новини".

Головні новини за 3 липня

  • Ворог вдарив по Дніпру ракетами і БПЛА.
  • На березі Тиси затримали чергову партію ухилянтів.
  • Україна отримала 2,2 млрд доларів від МВФ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з кандидатом в президенти Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Український лідер хоче вислухати його план закінчення війни.

Раніше ми писали, в Одесі стався неприємний інцидент із військовим, який отримав поранення ніг на фронті та після протезування повернувся до своєї професії ветеринара. До нього в кабінет прийшов клієнт із собакою, але як тільки побачив, що ветеринар має протези ніг, то послав його й пішов геть. 

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20:36 Заброньований працівник змінює роботу — чи можуть його мобілізувати

20:27 Ердоган зробив заяву щодо "справедливого миру" між Україною та РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:25 Розкрали понад 121 млн грн на ремонтах доріг — судитимуть працівників служб декількох областей

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