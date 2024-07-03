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Российский удар по Днепру и новый транш от МВФ — главные новости 3 июля

Российский удар по Днепру и новый транш от МВФ — главные новости 3 июля

3 июля 2024 г. 20:08

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20:08 Российский удар по Днепру и новый транш от МВФ — главные новости 3 июля

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18:26 Украина в течение 10 лет покупает патроны — Снегирев назвал причину

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18:08 Китай разрабатывает дроны для России — Снегирев прокомментировал новость в западных СМИ

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18:04 Увольнение Шмыгаля и визит Путина в Казахстан — эфир Вечір.LIVE

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14:47 Военный юрист прокомментировал увеличение бронирования — как это повлияет на Украину

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13:17 Сергей Ауслендер рассказал о возможности большой войны между Ливаном и Израилем

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13:00 Удар по Днепру, помощь Китая России и денежная помощь украинцам — эфир День.LIVE

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12:53 Жители верхних этажей могут остаться без отопления зимой — нардеп объяснил причину

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07:58 Визит Орбана в Киев и новый пакет помощи от США — эфир Ранок.LIVE

2 июля 2024
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23:25 В Херсонской ОВА рассказали, сколько людей возвращаются домой, несмотря на обстрелы

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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20:08 Российский удар по Днепру и новый транш от МВФ — главные новости 3 июля

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18:26 Украина в течение 10 лет покупает патроны — Снегирев назвал причину

Text

18:08 Китай разрабатывает дроны для России — Снегирев прокомментировал новость в западных СМИ

Text

18:04 Увольнение Шмыгаля и визит Путина в Казахстан — эфир Вечір.LIVE

Text

14:47 Военный юрист прокомментировал увеличение бронирования — как это повлияет на Украину

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Text

13:17 Сергей Ауслендер рассказал о возможности большой войны между Ливаном и Израилем

Text

13:00 Удар по Днепру, помощь Китая России и денежная помощь украинцам — эфир День.LIVE

Text

12:53 Жители верхних этажей могут остаться без отопления зимой — нардеп объяснил причину

Text

07:58 Визит Орбана в Киев и новый пакет помощи от США — эфир Ранок.LIVE

2 июля 2024
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23:25 В Херсонской ОВА рассказали, сколько людей возвращаются домой, несмотря на обстрелы

Российские войска ударили по Днепру ракетами и БПЛА. Завтра в Днепре объявлен траур по жертвам вражеских обстрелов. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом.

Об этом и не только рассказал Вадим Ярошенко в выпуске "Просто Новини".

Главные новости за 3 июля

  • Враг ударил по Днепру ракетами и БПЛА.
  • На берегу Тисы задержали очередную партию уклонистов.
  • Украина получила 2,2 млрд долларов от МВФ.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Украинский лидер хочет выслушать его план окончания войны.

Ранее мы писали, в Одессе произошел неприятный инцидент с военным, получивший ранение ног на фронте и после протезирования вернувшийся к своей профессии ветеринару. К нему в кабинет пришел клиент с собакой, но как только увидел, что ветеринар имеет протезы ног, послал его и ушел.

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20:25 Разворовали более 121 млн грн на ремонтах дорог — будут судить работников служб нескольких областей

20:14 В Житомире внедряют новые правила рассылки повесток по почте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:02 В Минэкономики напомнили алгоритм бронирования для предприятия

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