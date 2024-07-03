Российский удар по Днепру и новый транш от МВФ — главные новости 3 июля

Российские войска ударили по Днепру ракетами и БПЛА. Завтра в Днепре объявлен траур по жертвам вражеских обстрелов. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом.

Об этом и не только рассказал Вадим Ярошенко в выпуске "Просто Новини".

Главные новости за 3 июля

Враг ударил по Днепру ракетами и БПЛА.

На берегу Тисы задержали очередную партию уклонистов.

Украина получила 2,2 млрд долларов от МВФ.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Украинский лидер хочет выслушать его план окончания войны.

Ранее мы писали, в Одессе произошел неприятный инцидент с военным, получивший ранение ног на фронте и после протезирования вернувшийся к своей профессии ветеринару. К нему в кабинет пришел клиент с собакой, но как только увидел, что ветеринар имеет протезы ног, послал его и ушел.