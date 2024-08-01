Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов заявив, що Росія цілеспрямовано била в його будинок. Він додав, що БпЛА летів до його будинку вже після відбою повітряної тривоги.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE у четвер, 1 серпня.

Ворожий дрон пошкодив будинок російського опозиціонера

Пономарьов повідомив, що вчора також спостерігали дрони над його будівлею, але їх вдалося знищити силами ППО, і здавалося, що їхні цілі були іншими.

"Сьогодні він (дрон. — Ред.) працював до останнього. Тому ми можемо бути впевнені, що та координата, до якої він потрапив, — це те саме завдання, яке було призначене в Москві. Це 5 метрів від мого будинку", — заявив російський опозиціонер.

Нагадаємо, сьогодні вночі будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова на Київщині постраждав від ворожої атаки.

Раніше ми писали, що російська армія у ніч проти 1 серпня атакувала Україну "шахедами" та балістичними ракетами "Іскандер-М". Протиповітряна оборона збила сім ворожих дронів.