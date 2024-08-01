Российский оппозиционер Пономарев заявил, что вражеский дрон целенаправленно ударил по его дому

Российский оппозиционер Илья Пономарев заявил, что Россия целенаправленно била в его дом. Он добавил, что БпЛА летел в его дом уже после отбоя воздушной тревоги.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE в четверг, 1 августа.

Вражеский дрон повредил дом российского оппозиционера

Пономарев сообщил, что вчера также наблюдали дроны над его домом, но их удалось уничтожить силами ПВО, и казалось, что их цели были другими.

"Сегодня он (дрон. — Ред.) работал до последнего. Поэтому мы можем быть уверены, что та координата, в которую он попал, — это та же задача, которая была назначена в Москве. Это 5 метров от моего дома", — заявил российский оппозиционер.

Напомним, сегодня ночью дом российского оппозиционера Ильи Пономарева в Киевской области пострадал от вражеской атаки.

Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 1 августа атаковала Украину "шахедами" и баллистическими ракетами "Искандер-М". Противовоздушная оборона сбила семь вражеских дронов.