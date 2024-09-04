Російська атака по Львову та масове звільнення міністрів — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни в Офісі Президента. Росіяни завдали удару по Львову, там є загиблі та постраждалі.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 08:00
Ефір Ранок.LIVE 4 вересня
Гостями студії стануть:
- Ігор Фріс, нардеп, член комітету ВРУ з питань правової політики;
- Роман Єделєв, юрист-міжнародник;
- Ігор Рейтерович, політолог;
- Галина Янченко, нардепка, членкиня комітету ВРУ з питань економічного розвитку;
- Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ;
- Юрій Гаврилечко, економічний експерт;
- Віталій Кулик, футуролог;
- Юрій Камельчук, нардеп, член комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП.
Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять такі теми:
- кадрові перестановки в уряді;
- атака РФ на Львів;
- Зеленський анонсував зміни в Офісі президента;
- Атака РФ на Полтаву.