Російська атака по Львову та масове звільнення міністрів — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни в Офісі Президента. Росіяни завдали удару по Львову, там є загиблі та постраждалі.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 08:00

Ефір Ранок.LIVE 4 вересня

Гостями студії стануть:

Ігор Фріс, нардеп, член комітету ВРУ з питань правової політики;

Роман Єделєв, юрист-міжнародник;

Ігор Рейтерович, політолог;

Галина Янченко, нардепка, членкиня комітету ВРУ з питань економічного розвитку;

Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ;

Юрій Гаврилечко, економічний експерт;

Віталій Кулик, футуролог;

Юрій Камельчук, нардеп, член комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП.

Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять такі теми:

кадрові перестановки в уряді;

атака РФ на Львів;

Зеленський анонсував зміни в Офісі президента;

Атака РФ на Полтаву.