Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в Офисе Президента. Россияне нанесли удар по Львову, там есть погибшие и пострадавшие.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 08:00
Эфир Ранок.LIVE 4 сентября
Гостями студии станут:
- Игорь Фрис, нардеп, член комитета ВРУ по правовой политике;
- Роман Еделев, юрист-международник;
- Игорь Рейтерович, политолог;
- Галина Янченко, нардепка, член комитета ВРУ по вопросам экономического развития;
- Дмитрий Плетенчук, представитель ВМС ВСУ;
- Юрий Гаврилечко, экономический эксперт;
- Виталий Кулик, футуролог;
- Юрий Камельчук, нардеп, член комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ.
Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят следующие темы:
- кадровые перестановки в правительстве;
- атака РФ на Львов;
- Зеленский анонсировал изменения в Офисе президента;
- Атака РФ на Полтаву.