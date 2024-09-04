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Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

4 сентября 2024 г. 8:00

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08:00Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

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05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

3 сентября 2024
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17:50 Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

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16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

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15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

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14:54 Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

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13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

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13:00 Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

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12:18 Экономист объяснил, для чего действительно хотят переименовать "копейку" в "шаг"

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11:01 Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

Text

05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

3 сентября 2024
Text

17:50 Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

Text

15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

Text

14:54 Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

Text

13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

Text

12:18 Экономист объяснил, для чего действительно хотят переименовать "копейку" в "шаг"

Text

11:01 Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в Офисе Президента. Россияне нанесли удар по Львову, там есть погибшие и пострадавшие.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 08:00

Эфир Ранок.LIVE 4 сентября

Гостями студии станут:

  • Игорь Фрис, нардеп, член комитета ВРУ по правовой политике;
  • Роман Еделев, юрист-международник;
  • Игорь Рейтерович, политолог;
  • Галина Янченко, нардепка, член комитета ВРУ по вопросам экономического развития;
  • Дмитрий Плетенчук, представитель ВМС ВСУ;
  • Юрий Гаврилечко, экономический эксперт;
  • Виталий Кулик, футуролог;
  • Юрий Камельчук, нардеп, член комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ.

Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят следующие темы:

  • кадровые перестановки в правительстве;
  • атака РФ на Львов;
  • Зеленский анонсировал изменения в Офисе президента;
  • Атака РФ на Полтаву.

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09:03 Число погибших во Львове увеличилось до семи, — Садовый

Срочная новость

08:59 Зеленский отреагировал на российскую ракетную атаку на Львов

08:55 В Харькове простились с полицейским, который получил ранения в результате дроновой атаки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

08:54 Удар по Львову — в городе снова выросло число погибших

08:53 Ракетный удар по Кривому Рогу — поврежден отель, пятеро пострадавших

08:47 Кулеба подал в отставку с поста главы МИД Украины

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05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

3 сентября 2024
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17:50 Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

Text

15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

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14:54 Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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