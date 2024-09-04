Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в Офисе Президента. Россияне нанесли удар по Львову, там есть погибшие и пострадавшие.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 08:00

Эфир Ранок.LIVE 4 сентября

Гостями студии станут:

Игорь Фрис, нардеп, член комитета ВРУ по правовой политике;

Роман Еделев, юрист-международник;

Игорь Рейтерович, политолог;

Галина Янченко, нардепка, член комитета ВРУ по вопросам экономического развития;

Дмитрий Плетенчук, представитель ВМС ВСУ;

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт;

Виталий Кулик, футуролог;

Юрий Камельчук, нардеп, член комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ.

Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят следующие темы:

кадровые перестановки в правительстве;

атака РФ на Львов;

Зеленский анонсировал изменения в Офисе президента;

Атака РФ на Полтаву.