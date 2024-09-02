Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Росіяни зранку 2 вересня завдали масованого удару по Україні, зокрема, по Києву. Головна мета окупантів — залишити нашу країну без світла, води та інших важливих комунікацій.

Про це сказав речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі Ранок.LIVE.

Наслідки російської атаки 2 вересня

Шаманов розповів, що завдяки силам ППО під час ранкової атаки ми не дізналися, куди саме цілився та бив ворог. Але, ймовірно, що під прицілом були енергетичні об'єкти та інші важливі комунікації, адже, за словами, речника КМВА, Росія хоче залишити Україну без світла.

"Ми не виключаємо, що так чи інакше ціль залишається — об'єкти інфраструктури і центри прийняття рішень (логістичні центри). І найпріоритетнішими для них залишається якраз і критична інфраструктура", — сказав він.