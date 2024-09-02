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Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

02 вересня 2024 р. 10:05

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10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

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09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

Text

08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2024
Text

15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

31 серпня 2024
Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

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Росіяни зранку 2 вересня завдали масованого удару по Україні, зокрема, по Києву. Головна мета окупантів — залишити нашу країну без світла, води та інших важливих комунікацій. 

Про це сказав речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі Ранок.LIVE

Наслідки російської атаки 2 вересня

 Шаманов розповів, що завдяки силам ППО під час ранкової атаки ми не дізналися, куди саме цілився та бив ворог. Але, ймовірно, що під прицілом були енергетичні об'єкти та інші важливі комунікації, адже, за словами, речника КМВА, Росія хоче залишити Україну без світла. 

"Ми не виключаємо, що так чи інакше ціль залишається — об'єкти інфраструктури і центри прийняття рішень (логістичні центри). І найпріоритетнішими для них залишається якраз і критична інфраструктура", — сказав він. 

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10:28 На кордоні з Румунією та Молдовою збираються черги — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

10:14 Один загиблий та майже 60 постраждалих — наслідки масованих обстрілів Харківщини за добу

10:13 В Україні вже цього тижня можуть послабити відключення електроенергії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

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17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

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12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

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21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

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18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

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