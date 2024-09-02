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Россия хочет оставить Украину без света — в КМВА поделились деталями о вражеских атаках

Россия хочет оставить Украину без света — в КМВА поделились деталями о вражеских атаках

2 сентября 2024 г. 10:05

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09:18 Россия нанесла беспрецедентный удар по Киеву — в КГВА раскрыли последствия

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08:00 Ракетная атака на Украину и прилет в Киеве — эфир Ранок.LIVE

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15:02 Во время войны государство должно контролировать мессенджеры — нардеп о Дурове и Telegram

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08:29 Берлинская проинформировала об особенности использования дронов на войне в Украине

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17:33 Волонтер резко отреагировала на заявления Безуглой касаемо катастрофы F-16

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12:45 Журналист Евгений Киселев объяснил, почему дело Павла Дурова вызывает множество вопросов

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Россияне утром 2 сентября нанесли массированный удар по Украине, в частности, по Киеву. Главная цель оккупантов — оставить нашу страну без света, воды и других важных коммуникаций.

Об этом сказал спикер КМВА Михаил Шаманов в эфире Ранок.LIVE.

Последствия российской атаки 2 сентября

Шаманов рассказал, что благодаря силам ПВО во время утренней атаки мы не узнали, куда именно целился и бил враг. Но, вероятно, что под прицелом были энергетические объекты и другие важные коммуникации, ведь, по словам спикера КМВА, Россия хочет оставить Украину без света.

"Мы не исключаем, что так или иначе цель остается - объекты инфраструктуры и центры принятия решений (логистические центры). И самыми приоритетными для них остается как раз и критическая инфраструктура", — сказал он.

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09:46 В Сумах из-за ракетной атаки пострадали дети — спасатели показали ликвидацию последствий

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:43 Все помещение выгорело — работница спорткомплекса о последствиях удара по Киеву

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08:00 Ракетная атака на Украину и прилет в Киеве — эфир Ранок.LIVE

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08:29 Берлинская проинформировала об особенности использования дронов на войне в Украине

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17:33 Волонтер резко отреагировала на заявления Безуглой касаемо катастрофы F-16

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21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

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