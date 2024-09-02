Россия хочет оставить Украину без света — в КМВА поделились деталями о вражеских атаках

Россияне утром 2 сентября нанесли массированный удар по Украине, в частности, по Киеву. Главная цель оккупантов — оставить нашу страну без света, воды и других важных коммуникаций.

Об этом сказал спикер КМВА Михаил Шаманов в эфире Ранок.LIVE.

Последствия российской атаки 2 сентября

Шаманов рассказал, что благодаря силам ПВО во время утренней атаки мы не узнали, куда именно целился и бил враг. Но, вероятно, что под прицелом были энергетические объекты и другие важные коммуникации, ведь, по словам спикера КМВА, Россия хочет оставить Украину без света.

"Мы не исключаем, что так или иначе цель остается - объекты инфраструктуры и центры принятия решений (логистические центры). И самыми приоритетными для них остается как раз и критическая инфраструктура", — сказал он.