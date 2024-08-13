Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про те, як Росія може помститися Україні за Курську операцію. Також обговоримо реакцію США на останні заяви російського президента Володимира Путіна про бої у Курській області.

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Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE також поговоримо і про секретні документи, у яких йдеться про тренування російського флоту щодо нанесення ядерних ударів по Європі. Крім того, дізнаємося про те, яким може бути мобілізаційний вік в Україні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;

начальник пресслужби 26-ої артилерійської бригади Олег Калашніков;

політолог, голова "Центру аналізу та стратегій" Ігор Чаленко;

політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук.