Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про те, як Росія може помститися Україні за Курську операцію. Також обговоримо реакцію США на останні заяви російського президента Володимира Путіна про бої у Курській області.
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Про що ефір
Сьогодні в ефірі День.LIVE також поговоримо і про секретні документи, у яких йдеться про тренування російського флоту щодо нанесення ядерних ударів по Європі. Крім того, дізнаємося про те, яким може бути мобілізаційний вік в Україні.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;
- начальник пресслужби 26-ої артилерійської бригади Олег Калашніков;
- політолог, голова "Центру аналізу та стратегій" Ігор Чаленко;
- політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук.