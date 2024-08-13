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Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

13 серпня 2024 р. 13:00

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13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

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09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

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08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

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01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

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21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

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17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

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17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

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15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

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15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

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13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про те, як Росія може помститися Україні за Курську операцію. Також обговоримо реакцію США на останні заяви російського президента Володимира Путіна про бої у Курській області. 

Подивитися ефір можна за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE також поговоримо і про секретні документи, у яких йдеться про тренування російського флоту щодо нанесення ядерних ударів по Європі. Крім того, дізнаємося про те, яким може бути мобілізаційний вік в Україні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;
  • начальник пресслужби 26-ої артилерійської бригади Олег Калашніков;
  • політолог, голова "Центру аналізу та стратегій" Ігор Чаленко;
  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук.

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13:18 Коляденко відверто розповіла про українських вболівальників на Олімпіаді-2024

13:10 В Україні оголосили реєстрацію на нову допомогу — хто отримає 11 тис. грн

13:08 Хабар у пів мільйона доларів — спільникам Хейла обрали запобіжні заходи

13:01 Харлан зізналась, чому погодилась віддати свою переможну шаблю на аукціон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:56 Відключення води в Одесі сьогодні — кому варто бути готовим

12:46 В Україні суттєво підвищили зарплати — хто отримує 25 тис. грн

12:43 Таке враження, що фехтувала в Україні — Харлан поділилася спогадами від олімпійського фіналу

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13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

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09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

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08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

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01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

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21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

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17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

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17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

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15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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