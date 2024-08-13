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Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

13 августа 2024 г. 13:00

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13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

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09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

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08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

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01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
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21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

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17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

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17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

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15:59 Демченко прокомментировал движение техники в Беларуси — какая угроза для Украины

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15:45 Нардеп объяснил, кто виноват в назначении взяточников на государственные должности

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13:00 Россия перебрасывает силы под Курск, угрозы Лукашенко и пожар на ЗАЭС — эфир День.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Text

08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Text

17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

Text

17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокомментировал движение техники в Беларуси — какая угроза для Украины

Text

15:45 Нардеп объяснил, кто виноват в назначении взяточников на государственные должности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Россия перебрасывает силы под Курск, угрозы Лукашенко и пожар на ЗАЭС — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о том, как Россия может отомстить Украине за Курскую операцию. Также обсудим реакцию США на последние заявления российского президента Владимира Путина о боях в Курской области.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE также поговорим и о секретных документах, в которых говорится о тренировке российского флота по нанесению ядерных ударов по Европе. Кроме того, узнаем, каким может быть мобилизационный возраст в Украине.

Гости сегодняшнего эфира:

  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев;
  • начальник прессслужбы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников;
  • политолог, глава "Центра анализа и стратегий" Игорь Чаленко;
  • политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук.

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12:24 Стратегические цели Кремля на юге Украины — Россия стремится захватить Одессу и Николаев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 В Украине до конца недели ограничат переводы с карты на карту — детали

12:02 Маск не против получить должность в Белом доме в случае победы Трампа на выборах

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