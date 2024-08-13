Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о том, как Россия может отомстить Украине за Курскую операцию. Также обсудим реакцию США на последние заявления российского президента Владимира Путина о боях в Курской области.
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О чем эфир
Сегодня в эфире День.LIVE также поговорим и о секретных документах, в которых говорится о тренировке российского флота по нанесению ядерных ударов по Европе. Кроме того, узнаем, каким может быть мобилизационный возраст в Украине.
Гости сегодняшнего эфира:
- военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев;
- начальник прессслужбы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников;
- политолог, глава "Центра анализа и стратегий" Игорь Чаленко;
- политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук.