Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о том, как Россия может отомстить Украине за Курскую операцию. Также обсудим реакцию США на последние заявления российского президента Владимира Путина о боях в Курской области.

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О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE также поговорим и о секретных документах, в которых говорится о тренировке российского флота по нанесению ядерных ударов по Европе. Кроме того, узнаем, каким может быть мобилизационный возраст в Украине.

Гости сегодняшнего эфира:

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев;

начальник прессслужбы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников;

политолог, глава "Центра анализа и стратегий" Игорь Чаленко;

политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук.