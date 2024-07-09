Різке зростання тарифів на воду та позачерговий Радбез ООН через атаки РФ — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про позачерговий Радбез ООН, який скликала Україна через масований російський удар по Україні 8 липня. Також дізнаємося, у яких областях тарифи на воду можуть зрости удвічі. Крім того, обговоримо старт саміту НАТО у Вашингтоні.

Подивитися ефір о 13:00 дня можна за посиланням.

Про що ефір

Окрім Радбезу ООН та саміту НАТО в ефірі говоритимемо про те, як пережити зиму з дефіцитом електрики. Також дізнаємося, скільки дітей загинуло наслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Гості сьогоднішнього ефіру:

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

народний депутат України, командир медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич;

віце-прем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт із економічної і соціальної політики Павло Розенко;

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, на конференції у Варшаві Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН. Причиною такого рішення стала масштабна ракетна атака на Київ та інші українські міста 8 липня. Однією з цілей ворога стала київська дитяча лікарня "Охматдит".

Також ми повідомляли, що в Вашингтоні у вівторок, 9 липня, розпочнеться Саміт Північноатлантичного Альянсу. У проєкті спільного комюніке саміту характеризують шлях України в НАТО як "незворотній".