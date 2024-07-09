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Різке зростання тарифів на воду та позачерговий Радбез ООН через атаки РФ — ефір День.LIVE

Різке зростання тарифів на воду та позачерговий Радбез ООН через атаки РФ — ефір День.LIVE

09 липня 2024 р. 13:19

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13:19 Різке зростання тарифів на воду та позачерговий Радбез ООН через атаки РФ — ефір День.LIVE

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13:19 Різке зростання тарифів на воду та позачерговий Радбез ООН через атаки РФ — ефір День.LIVE

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07:19 Наслідки масованої ракетної атаки та початок саміту НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

00:02 Атака на "Охматдит" — в ДСНС заявили, що навіть їх досвід не передбачить терміни розбору завалів

8 липня 2024
Text

17:50 Удар по Охматдиту та нова російська тактика запуску дронів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:21 Наслідки ракетної атаки на Київ та відключення світла в умовах аномальної спеки — ефір День.LIVE

Text

08:00 Відключення світла через аномальну спеку та анонс "місії миру" Угорщиною — ефір Ранок.LIVE

7 липня 2024
Text

19:01 Дикий назвав головну проблему ЗСУ

Text

05:19 Військовий експерт пояснив, чому мобілізація в Україні провалилась

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Text

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Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про позачерговий Радбез ООН, який скликала Україна через масований російський удар по Україні 8 липня. Також дізнаємося, у яких областях тарифи на воду можуть зрости удвічі. Крім того, обговоримо старт саміту НАТО у Вашингтоні.

Подивитися ефір о 13:00 дня можна за посиланням

Про що ефір

Окрім Радбезу ООН та саміту НАТО в ефірі говоритимемо про те, як пережити зиму з дефіцитом електрики. Також дізнаємося, скільки дітей загинуло наслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • народний депутат України, командир медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич;
  • віце-прем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт із економічної і соціальної політики Павло Розенко;
  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, на конференції у Варшаві Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН. Причиною такого рішення стала масштабна ракетна атака на Київ та інші українські міста 8 липня. Однією з цілей ворога стала київська дитяча лікарня "Охматдит".

Також ми повідомляли, що в Вашингтоні у вівторок, 9 липня, розпочнеться Саміт Північноатлантичного Альянсу. У проєкті спільного комюніке саміту характеризують шлях України в НАТО як "незворотній".

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13:27 У Києві проходить прощання з бійцем 72-ї ОМБр Володимиром "Ірландцем" Сергієвським

13:26 Фонд Future for Ukraine допоміг військовим з протезуванням за кордоном

13:23 В Одесі зупинено трамваї, що курсують вздовж Великого Фонтану

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:02 У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту

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