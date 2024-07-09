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Резкий рост тарифов на воду и внеочередной Совбез ООН из-за атак РФ — эфир День.LIVE

Резкий рост тарифов на воду и внеочередной Совбез ООН из-за атак РФ — эфир День.LIVE

9 июля 2024 г. 13:19

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13:19 Резкий рост тарифов на воду и внеочередной Совбез ООН из-за атак РФ — эфир День.LIVE

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07:19 Последствия массированной ракетной атаки и начало саммита НАТО — эфир Новини.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:19 Резкий рост тарифов на воду и внеочередной Совбез ООН из-за атак РФ — эфир День.LIVE

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07:19 Последствия массированной ракетной атаки и начало саммита НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

00:02 Атака на "Охматдет" — в ГСЧС заявили, что даже их опыт не спрогнозирует сроки разбора завалов

8 июля 2024
Text

17:50 Удар по Охматдету и новая российская тактика запуска дронов — эфир Вечір.LIVE

Text

14:21 Последствия ракетной атаки на Киев и отключения света в условиях аномальной жары — эфир День.LIVE

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08:00 Отключение света из-за аномальной жары и анонс "миссии мира" Венгрией — эфир Ранок.LIVE

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Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о внеочередном Совбезе ООН, который созвала Украина из-за массированного российского удара по Украине 8 июля. Также узнаем, в каких областях тарифы на воду могут повыситься вдвое. Кроме того, обсудим старт саммита НАТО в Вашингтоне.

Посмотреть эфир в 13:00 дня можно по ссылке.

О чем эфир

Кроме Совбеза ООН и саммита НАТО в эфире мы будем говорить о том, как пережить зиму с дефицитом электричества. Также узнаем, сколько детей погибло в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

Гости сегодняшнего эфира:

  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • народный депутат Украины, командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич;
  • вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев.

Напомним, на конференции в Варшаве Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН . Причиной этого решения стала масштабная ракетная атака на Киев и другие украинские города 8 июля. Одной из целей врага стала киевская детская больница "Охматдет".

Также мы сообщали, что в Вашингтоне во вторник, 9 июля, начнется саммит Североатлантического альянса . В проекте совместного коммюнике саммита характеризуют путь Украины в НАТО   как "необратимый".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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