Резкий рост тарифов на воду и внеочередной Совбез ООН из-за атак РФ — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о внеочередном Совбезе ООН, который созвала Украина из-за массированного российского удара по Украине 8 июля. Также узнаем, в каких областях тарифы на воду могут повыситься вдвое. Кроме того, обсудим старт саммита НАТО в Вашингтоне.

Посмотреть эфир в 13:00 дня можно по ссылке.

О чем эфир

Кроме Совбеза ООН и саммита НАТО в эфире мы будем говорить о том, как пережить зиму с дефицитом электричества. Также узнаем, сколько детей погибло в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

Гости сегодняшнего эфира:

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

народный депутат Украины, командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич;

вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев.

Напомним, на конференции в Варшаве Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН . Причиной этого решения стала масштабная ракетная атака на Киев и другие украинские города 8 июля. Одной из целей врага стала киевская детская больница "Охматдет".

Также мы сообщали, что в Вашингтоне во вторник, 9 июля, начнется саммит Североатлантического альянса . В проекте совместного коммюнике саммита характеризуют путь Украины в НАТО как "необратимый".