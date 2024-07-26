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Рівень очікувань перетнув червону межу — що вимагають дружини військовополонених від Зеленського

Рівень очікувань перетнув червону межу — що вимагають дружини військовополонених від Зеленського

26 липня 2024 р. 17:27

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У Києві 26 липня троє жінок з різних куточків країни зробили заяву до президента Володимира Зеленського. Вони просять повернути з полону їхніх чоловіків — військовополонених, які були тяжко поранені під час теракту в Оленівці. 

Нещодавно українські захисники подзвонили по відеозв'язку з полону, під наглядом російських модераторів. Розмови були короткими і чоловіки не сказали де і в якому стані вони перебували. Однак, це перша звістка від них рідним. Жінки заявили, що рівень очікування рішень від керівництва держави перетнув червону межу. 

Вони готові виходити під стіни ВРУ або оголошувати голодування, аби влада звернула увагу саме на їхні родини та їхніх чоловіків. Тепер вони чекатимуть реакції від Зеленського, Єрмака та Буданова.

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