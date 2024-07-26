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Уровень ожиданий пересек красную границу — что требуют жены военнопленных от Зеленского

Уровень ожиданий пересек красную границу — что требуют жены военнопленных от Зеленского

26 июля 2024 г. 17:27

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В Киеве 26 июля три женщины из разных уголков страны сделали заявление к президенту Владимиру Зеленскому. Они просят вернуть из плена их мужей — военнопленных, тяжело раненных во время теракта в Оленовке.

Недавно украинские защитники позвонили по видеосвязи из плена под наблюдением российских модераторов. Разговоры были короткими и мужчины не сказали, где и в каком состоянии они находились. Однако это первое известие от них родным. Женщины заявили, что уровень ожидания решений от руководства государства пересек красную границу.

Они готовы выходить под стены ВРУ или объявлять голодовку, чтобы власти обратили внимание именно на их семьи и их мужей. Теперь они будут ждать реакции от Зеленского, Ермака и Буданова.

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