Рієлтор пояснив, як відключення світла впливають на оренду та купівлю житла

Наслідки відключення світла по Україні можуть негативно позначитись, в основному, на оренді або купівлі квартир на верхніх поверхах. Це пов'язано з тим, що через відключення світла не вистачає потужностей для їхньої доправки вище за шостий поверх.

Про це заявив керівник Асоціації професійних управляючих нерухомістю Анатолій Топал в ефірі Ранок.LIVE.

Вплив відключень світла на житлову нерухомість

За його словами, ситуація з електрикою на оренду квартир наразі не впливає ніяк.

"Люди розуміють, що можуть вже самі забезпечити інтернетом в моменти без світла, а інколи навіть запастися якимось безперебійником, що протриматися без світла декілька годин", — сказав він.

Експерт підтвердив, що більший запит наразі надходить на квартири, які розташовані на нижчих поверхах багатоповерхівок.

"Це дійсно так, тому і купівля, і оренда загалом обирається на поверхах, які не вище за п'ятий чи шостий. Але це зокрема в тих будинках, які змогли забезпечити автономне живлення ліфтів та освітлення. В інших цього немає", — сказав Топал, та підкреслив що ціни на нерухомість теж залишилися без змін.

Нагадаємо, раніше Укренерго спростувало новий фейк стосовно відключень електроенергії про запровадження нібито "зональних" обмежень світла.

В мерії Одеси заявили, що пункти незламності попри годинні відключення світла не відкриють, оскільки з квітня коштів на їхню підтримку держбюджет не надає.