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Риелтор объяснил, как отключение света влияет на аренду и покупку жилья

Риелтор объяснил, как отключение света влияет на аренду и покупку жилья

5 июля 2024 г. 14:36

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Последствия отключения света по Украине могут негативно сказаться в основном на аренде или покупке квартир на верхних этажах. Это связано с тем, что из-за отключения света не хватает мощностей для их доставки выше шестого этажа.

Об этом заявил глава Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал в эфире Ранок.LIVE.

Воздействие отключений света на жилую недвижимость

По его словам, ситуация с электричеством на аренду квартир не оказывает никакого влияния.

"Люди понимают, что могут уже сами обеспечить интернетом в моменты без света, а иногда даже запастись каким-нибудь бесперебойником, продержавшимся без света несколько часов", — сказал он.

Эксперт подтвердил, что больший запрос поступает на квартиры, расположенные на низших этажах многоэтажек.

"Это действительно так, поэтому и покупка, и аренда в целом выбирается на этажах, которые не выше пятого или шестого. Но это в частности в тех домах, которые смогли обеспечить автономное питание лифтов и освещение. В других этого нет", — сказал Топал, и подчеркнул, что цены на недвижимость тоже остались без изменений.

Напомним, ранее Укрэнерго опровергло новый фейк об отключениях электроэнергии о введении якобы "зональных" ограничений света.

А в мэрии Одессы заявили, что пункты несгибаемости, несмотря на часовые отключения света, не откроют, поскольку с апреля средств на их поддержку госбюджет не дает.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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