Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Люди з тимчасово окупованої території Херсонщини не переїжджають у підконтрольні Україні регіони. Загалом це через погрози росіян відбирати порожні будинки.

Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі День.LIVE.

Виїзд українців з ТОТ

"Люди бояться кидати свої домівки, адже для них це осередок України, коли навколо окупанти", — каже речник ОВА.

Ключовим фактором є те, що росіяни залякують мешканців та погрожують відбирати і націоналізувати будинки, якщо вони стануть порожніми.

Толоконніков також додав, що виїхати з тимчасово окупованих територій складно, особливо людям похилого віку. Це довгий шлях до пункту пропуску, постійні перевірки і фільтраційні заходи.