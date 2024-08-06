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Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

06 серпня 2024 р. 08:47

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08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

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06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

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18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

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17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

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17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

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17:20 Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

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Люди з тимчасово окупованої території Херсонщини не переїжджають у підконтрольні Україні регіони. Загалом це через погрози росіян відбирати порожні будинки.

Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі День.LIVE.

https://t.me/odesalivetv/73512

Виїзд українців з ТОТ

"Люди бояться кидати свої домівки, адже для них це осередок України, коли навколо окупанти", — каже речник ОВА.

Ключовим фактором є те, що росіяни залякують мешканців та погрожують відбирати і націоналізувати будинки, якщо вони стануть порожніми.

Толоконніков також додав, що виїхати з тимчасово окупованих територій складно, особливо людям похилого віку. Це довгий шлях до пункту пропуску, постійні перевірки і фільтраційні заходи.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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