Спикер Херсонской ОВА объяснил, почему люди не уезжают с временно оккупированной территории

Люди с временно оккупированной территории Херсонской области не переезжают в подконтрольные Украине регионы. В целом это из-за угроз россиян отбирать пустые дома.
Об этом рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире День.LIVE.
Выезд украинцев из ТОТ
"Люди боятся бросать свои дома, ведь для них это ячейка Украины, когда вокруг оккупанты", — говорит спикер ОВА.
Ключевым фактором является то, что россияне запугивают жителей и угрожают отбирать и национализировать дома, если они станут пустыми.
Толоконников также добавил, что выехать с временно оккупированных территорий сложно, особенно старикам. Это длинный путь в пункт пропуска, постоянные проверки и фильтрационные меры.