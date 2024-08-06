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Спикер Херсонской ОВА объяснил, почему люди не уезжают с временно оккупированной территории

Спикер Херсонской ОВА объяснил, почему люди не уезжают с временно оккупированной территории

6 августа 2024 г. 8:47

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17:49 Мать подозреваемого в убийстве Фарион объяснила, почему не верит, что ее сын совершил преступление

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Люди с временно оккупированной территории Херсонской области не переезжают в подконтрольные Украине регионы. В целом это из-за угроз россиян отбирать пустые дома.

Об этом рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире День.LIVE.

https://t.me/odesalivetv/73512

Выезд украинцев из ТОТ

"Люди боятся бросать свои дома, ведь для них это ячейка Украины, когда вокруг оккупанты", — говорит спикер ОВА.

Ключевым фактором является то, что россияне запугивают жителей и угрожают отбирать и национализировать дома, если они станут пустыми.

Толоконников также добавил, что выехать с временно оккупированных территорий сложно, особенно старикам. Это длинный путь в пункт пропуска, постоянные проверки и фильтрационные меры.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:50 В Минздраве решили создать Совет по восстановлению Охматдета — кто в него войдет

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