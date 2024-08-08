Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

В четвер, 8 серпня, разом з запрошеними експертами й аналітиками поговоримо про актуальні події. Зокрема, реакцію США та ЄС на заворушення в Курській області Росії та заяви росіян про залучення ПВК Вагнер до боїв.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в Вечір.LIVE обговорюють такі теми:

заява Подоляка про події Курської області;

США та ЄС відреагували на ситуацію в Курській області;

росіяни масово скаржаться на відсутність евакуації із Суджі;

Медведєв погрожує "йти до Києва і далі";

росіяни заявляють про залучення ПВК Вагнер до боїв на Курщині;

Youtube перестав працювати в Росії;

В Генштабі заявили, що інтенсивність бойових дій на Сумському напрямку зросла.

Гості сьогоднішнього ефіру:

доктор економічних наук, професор КНУ, Голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач;

міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш;

військовий аналітик Денис Попович;

молодший сержант 112 бригади територіальної оборони (БТрО) Катерина Поп;

психолог, кандидат психологічних наук Дмитро Попов.