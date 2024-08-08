Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

В четвер, 8 серпня, разом з запрошеними експертами й аналітиками поговоримо про актуальні події. Зокрема, реакцію США та ЄС на заворушення в Курській області Росії та заяви росіян про залучення ПВК Вагнер до боїв.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в Вечір.LIVE обговорюють такі теми:
- заява Подоляка про події Курської області;
- США та ЄС відреагували на ситуацію в Курській області;
- росіяни масово скаржаться на відсутність евакуації із Суджі;
- Медведєв погрожує "йти до Києва і далі";
- росіяни заявляють про залучення ПВК Вагнер до боїв на Курщині;
- Youtube перестав працювати в Росії;
- В Генштабі заявили, що інтенсивність бойових дій на Сумському напрямку зросла.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- доктор економічних наук, професор КНУ, Голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач;
- міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш;
- військовий аналітик Денис Попович;
- молодший сержант 112 бригади територіальної оборони (БТрО) Катерина Поп;
- психолог, кандидат психологічних наук Дмитро Попов.