Реакция США и ЕС на ситуацию в Курщине и жалобы россиян на отсутствие эвакуации — эфир Вечір.LIVE

В четверг, 8 августа, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками поговорим об актуальных событиях. В частности, реакцию США и ЕС на беспорядки в Курской области России и заявления россиян о привлечении ЧВК Вагнера к боям.
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в Вечір.LIVE обсуждают следующие темы:
- заявление Подоляка о событиях Курской области;
- США и ЕС отреагировали на ситуацию в Курской области;
- россияне массово жалуются на отсутствие эвакуации из Суджи;
- Медведев угрожает "идти в Киев и дальше";
- россияне заявляют о привлечении ЧВК Вагнера к боям на Курщине;
- Youtube перестал работать в России;
- В Генштабе заявили, что интенсивность боевых действий на Сумском направлении возросла.
Гости сегодняшнего эфира:
- доктор экономических наук, профессор КНУ, Председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач;
- министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш;
- военный аналитик Денис Попович;
- младший сержант 112 бригады территориальной обороны (БТрО) Екатерина Поп;
- психолог, кандидат психологических наук Дмитрий Попов.