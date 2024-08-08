Реакция США и ЕС на ситуацию в Курщине и жалобы россиян на отсутствие эвакуации — эфир Вечір.LIVE

В четверг, 8 августа, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками поговорим об актуальных событиях. В частности, реакцию США и ЕС на беспорядки в Курской области России и заявления россиян о привлечении ЧВК Вагнера к боям.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в Вечір.LIVE обсуждают следующие темы:

заявление Подоляка о событиях Курской области;

США и ЕС отреагировали на ситуацию в Курской области;

россияне массово жалуются на отсутствие эвакуации из Суджи;

Медведев угрожает "идти в Киев и дальше";

россияне заявляют о привлечении ЧВК Вагнера к боям на Курщине;

Youtube перестал работать в России;

В Генштабе заявили, что интенсивность боевых действий на Сумском направлении возросла.

Гости сегодняшнего эфира:

доктор экономических наук, профессор КНУ, Председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач;

министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш;

военный аналитик Денис Попович;

младший сержант 112 бригады территориальной обороны (БТрО) Екатерина Поп;

психолог, кандидат психологических наук Дмитрий Попов.