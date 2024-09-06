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Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

06 вересня 2024 р. 16:57

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16:57 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

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14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

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13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

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13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

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12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

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10:28Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

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10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

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08:00Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
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17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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16:57 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Text

12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

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17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 6 вересня, в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами поговоримо про низку актуальних питань. Зокрема, про черговий розстріл українських військовополонених російськими загарбниками та активізацію ворога на Харківському напрямку.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

  • Сотні людей прийшли попрощатися із сімʼєю, яку вбила російська ракета у Львові;
  • CNN оприлюднило відео вбивства росіянами солдат ЗСУ, які здавались в полон біля Покровська;
  • Харківський напрямок: ворог активізується та готується до наступу, — "Рубіж";
  • Росіяни цілеспрямовано відкидають великий обмін "всіх на всіх", — проєкт "Хочу жить";
  • Зеленський на засіданні "Рамштайн".

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • народний депутат України, Голова підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх та багатосторонніх відносин Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Єлизавета Ясько;
  • правник, співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова Генна́дій Друзе́нко;
  • Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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16:58 Україна припиняє дію низки угоди з СНД — перелік

16:53 Енергетична стабільність Одеського регіону — цінні подарунки з Європи

16:51 Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Остіном — деталі

16:38 Гранти на вищу освіту в Україні — як їх отримати

16:35 Заступник держсекретаря США Річард Верма прибув до Києва — мета візиту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:31 Прикордонники знайшли тіло потопельника у Дністрі

16:25 Ракетний удар по Павлограду — кількість постраждалих зросла

16:22 Кабмін звільнив губернатора Закарпаття Микиту — яка причина

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16:57 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

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14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

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13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

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12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Text

17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE