Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 6 вересня, в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами поговоримо про низку актуальних питань. Зокрема, про черговий розстріл українських військовополонених російськими загарбниками та активізацію ворога на Харківському напрямку.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
Сьогоднішній день багатий на важливі події:
- Сотні людей прийшли попрощатися із сімʼєю, яку вбила російська ракета у Львові;
- CNN оприлюднило відео вбивства росіянами солдат ЗСУ, які здавались в полон біля Покровська;
- Харківський напрямок: ворог активізується та готується до наступу, — "Рубіж";
- Росіяни цілеспрямовано відкидають великий обмін "всіх на всіх", — проєкт "Хочу жить";
- Зеленський на засіданні "Рамштайн".
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
- народний депутат України, Голова підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх та багатосторонніх відносин Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Єлизавета Ясько;
- правник, співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова Генна́дій Друзе́нко;
- Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.