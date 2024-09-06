Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 6 вересня, в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами поговоримо про низку актуальних питань. Зокрема, про черговий розстріл українських військовополонених російськими загарбниками та активізацію ворога на Харківському напрямку.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

Сотні людей прийшли попрощатися із сімʼєю, яку вбила російська ракета у Львові;

CNN оприлюднило відео вбивства росіянами солдат ЗСУ, які здавались в полон біля Покровська;

Харківський напрямок: ворог активізується та готується до наступу, — "Рубіж";

Росіяни цілеспрямовано відкидають великий обмін "всіх на всіх", — проєкт "Хочу жить";

Зеленський на засіданні "Рамштайн".

Гості сьогоднішнього ефіру:

Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

народний депутат України, Голова підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх та багатосторонніх відносин Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Єлизавета Ясько;

правник, співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова Генна́дій Друзе́нко;

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.