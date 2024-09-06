Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 6 сентября, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами поговорим о ряде актуальных вопросов. В частности, об очередном расстреле украинских военнопленных российскими захватчиками и активизации врага на Харьковском направлении.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

Сотни людей пришли попрощаться с семьей, убитой российской ракетой во Львове;

CNN обнародовало видео убийства россиянами солдат ВСУ, сдававшихся в плен у Покровска;

Харьковское направление: враг активизируется и готовится к наступлению — "Рубеж";

Россияне целенаправленно исключают большой обмен "всех на всех", — проект "Хочу жить";

Зеленский на заседании "Рамштайна".

Гости сегодняшнего эфира:

Президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

народный депутат Украины, Председатель подкомитета по межпарламентскому сотрудничеству, двусторонних и многосторонних отношений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Елизавета Ясько;

юрист, соучредитель первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко;

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.