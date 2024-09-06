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Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

6 сентября 2024 г. 17:50

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17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

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14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

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13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

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13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

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12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

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10:28Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

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10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

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08:00Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
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18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

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17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

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14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Text

12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Text

08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
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18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

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17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 6 сентября, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами поговорим о ряде актуальных вопросов. В частности, об очередном расстреле украинских военнопленных российскими захватчиками и активизации врага на Харьковском направлении.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

  • Сотни людей пришли попрощаться с семьей, убитой российской ракетой во Львове;
  • CNN обнародовало видео убийства россиянами солдат ВСУ, сдававшихся в плен у Покровска;
  • Харьковское направление: враг активизируется и готовится к наступлению — "Рубеж";
  • Россияне целенаправленно исключают большой обмен "всех на всех", — проект "Хочу жить";
  • Зеленский на заседании "Рамштайна".

Гости сегодняшнего эфира:

  • Президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • народный депутат Украины, Председатель подкомитета по межпарламентскому сотрудничеству, двусторонних и многосторонних отношений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Елизавета Ясько;
  • юрист, соучредитель первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко;
  • Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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17:46 Сильный ветер и опасность — в Укргидрометцентре назвали области, где завтра изменится погода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:37 Нидерланды анонсировали передачу компонентов для украинских F-16 — детали

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