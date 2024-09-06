Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 6 сентября, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами поговорим о ряде актуальных вопросов. В частности, об очередном расстреле украинских военнопленных российскими захватчиками и активизации врага на Харьковском направлении.
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
Сегодняшний день богат важными событиями:
- Сотни людей пришли попрощаться с семьей, убитой российской ракетой во Львове;
- CNN обнародовало видео убийства россиянами солдат ВСУ, сдававшихся в плен у Покровска;
- Харьковское направление: враг активизируется и готовится к наступлению — "Рубеж";
- Россияне целенаправленно исключают большой обмен "всех на всех", — проект "Хочу жить";
- Зеленский на заседании "Рамштайна".
Гости сегодняшнего эфира:
- Президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
- народный депутат Украины, Председатель подкомитета по межпарламентскому сотрудничеству, двусторонних и многосторонних отношений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Елизавета Ясько;
- юрист, соучредитель первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко;
- Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.