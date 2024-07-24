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Поступки територіями заради миру і блокування трибуни Верховної Ради — ефір Ранок.LIVE

Поступки територіями заради миру і блокування трибуни Верховної Ради — ефір Ранок.LIVE

24 липня 2024 р. 08:00

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08:00 Поступки територіями заради миру і блокування трибуни Верховної Ради — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Поступки територіями заради миру і блокування трибуни Верховної Ради — ефір Ранок.LIVE

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02:45 Китай хоче завершення війни та, можливо, бажає відвернутись від РФ

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00:09 По скільки годин на день не буде світла взимку — прогноз депутатки

23 липня 2024
Text

19:25 Гончаренко заявив, що Задорожній сьогодні з'явився в Верховній Раді

Text

18:47 Гончаренко заявив, що своїми діями Верховна Рада вчиняє дезертирство

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18:34 Експерт спрогнозував відключення світла в Україні в осінній період

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17:50 Збиття російського літака та потужна заява Залужного — ефір Вечір.LIVE

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16:15 Експерт назвав причину дефіциту ракет до ЗРК

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Сьогодні, 24 липня, в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами обгоаорюємо цілу низку актуальних і важливих питань. Зокрема, скільки українців готові поступитися територіями заради припинення війни та навіщо народні депутати блокують трибуну Верховної Ради.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ранковому ефірі Новини.LIVE обговорюємо наступні цікаві і актуальні питання:

  • Атака ЗСУ на ворожий паром "Кавказ";
  • Скільки українців готові поступитися територіями заради миру;
  • Блокування трибуни: що відбувається в Раді.

Гості ефіру: 

  • військовий аналітик Євген Дикий;
  • президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • політолог Ігор Рейтерович;
  • народний депутат України, Член партії "Слуга Народу", Заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський;
  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
  • перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
  • офіцер ЗСУ, Керівник БФ "Мир і Ко" Мирослав Гай.

Раніше ми розповідали, що народні депутати України блокують трибуну у Верховній Раді з плакатами проти Української православної церкви Московського патріархату. Вони вимагають розглянути законопроєкт щодо її заборони.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів про "мирний план" Дональда Трампа. Він планує врегулювати війну України проти Росії.

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07:48 Грошова допомога від ООН — хто отримає виплати з 1 серпня

07:41 На Донеччині засудили заброньованого чоловіка за ухилення від мобілізації — деталі справи

07:27 На Київщині чоловік з гранатою пограбував аптеку через загибель брата — чи пом'якшило це вирок суду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:01 ПриватБанк запустив програму "Джерела Енергії" — як отримати кредит під 0%

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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