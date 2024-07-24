Поступки територіями заради миру і блокування трибуни Верховної Ради — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 24 липня, в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами обгоаорюємо цілу низку актуальних і важливих питань. Зокрема, скільки українців готові поступитися територіями заради припинення війни та навіщо народні депутати блокують трибуну Верховної Ради.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ранковому ефірі Новини.LIVE обговорюємо наступні цікаві і актуальні питання:

Атака ЗСУ на ворожий паром "Кавказ";

Скільки українців готові поступитися територіями заради миру;

Блокування трибуни: що відбувається в Раді.

Гості ефіру:

військовий аналітик Євген Дикий;

президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

політолог Ігор Рейтерович;

народний депутат України, Член партії "Слуга Народу", Заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський;

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;

перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;

офіцер ЗСУ, Керівник БФ "Мир і Ко" Мирослав Гай.

Раніше ми розповідали, що народні депутати України блокують трибуну у Верховній Раді з плакатами проти Української православної церкви Московського патріархату. Вони вимагають розглянути законопроєкт щодо її заборони.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів про "мирний план" Дональда Трампа. Він планує врегулювати війну України проти Росії.