Поступки територіями заради миру і блокування трибуни Верховної Ради — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 24 липня, в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами обгоаорюємо цілу низку актуальних і важливих питань. Зокрема, скільки українців готові поступитися територіями заради припинення війни та навіщо народні депутати блокують трибуну Верховної Ради.
Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в ранковому ефірі Новини.LIVE обговорюємо наступні цікаві і актуальні питання:
- Атака ЗСУ на ворожий паром "Кавказ";
- Скільки українців готові поступитися територіями заради миру;
- Блокування трибуни: що відбувається в Раді.
Гості ефіру:
- військовий аналітик Євген Дикий;
- президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
- політолог Ігор Рейтерович;
- народний депутат України, Член партії "Слуга Народу", Заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський;
- заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
- перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
- офіцер ЗСУ, Керівник БФ "Мир і Ко" Мирослав Гай.
Раніше ми розповідали, що народні депутати України блокують трибуну у Верховній Раді з плакатами проти Української православної церкви Московського патріархату. Вони вимагають розглянути законопроєкт щодо її заборони.
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