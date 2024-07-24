Уступки территориям ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 24 июля, в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсуждаем целый ряд актуальных и важных вопросов. В частности, сколько украинцев готовы уступить территории ради прекращения войны и зачем народные депутаты блокируют трибуну Верховной Рады.
Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в утреннем эфире Новини.LIVE обсуждаем следующие интересные и актуальные вопросы:
- Атака ВСУ на вражеский паром "Кавказ";
- Сколько украинцев готовы уступить территории ради мира;
- Блокировка трибуны: что происходит в Раде.
Гости эфира:
- военный аналитик Евгений Дикий;
- президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
- политолог Игорь Рейтерович;
- народный депутат Украины, член партии "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский;
- заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
- первый заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк;
- офицер ВСУ, Руководитель БФ "Мир и Ко" Мирослав Гай.
Ранее мы рассказывали, что народные депутаты Украины блокируют трибуну в Верховной Раде с плакатами против Украинской православной церкви Московского патриархата. Они требуют рассмотреть законопроект о ее запрете.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о "мирном плане" Дональда Трампа. Он намерен урегулировать войну Украины против России.