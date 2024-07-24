Уступки территориям ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 24 июля, в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсуждаем целый ряд актуальных и важных вопросов. В частности, сколько украинцев готовы уступить территории ради прекращения войны и зачем народные депутаты блокируют трибуну Верховной Рады.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в утреннем эфире Новини.LIVE обсуждаем следующие интересные и актуальные вопросы:

Атака ВСУ на вражеский паром "Кавказ";

Сколько украинцев готовы уступить территории ради мира;

Блокировка трибуны: что происходит в Раде.

Гости эфира:

военный аналитик Евгений Дикий;

президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

политолог Игорь Рейтерович;

народный депутат Украины, член партии "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский;

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;

первый заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк;

офицер ВСУ, Руководитель БФ "Мир и Ко" Мирослав Гай.

Ранее мы рассказывали, что народные депутаты Украины блокируют трибуну в Верховной Раде с плакатами против Украинской православной церкви Московского патриархата. Они требуют рассмотреть законопроект о ее запрете.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о "мирном плане" Дональда Трампа. Он намерен урегулировать войну Украины против России.