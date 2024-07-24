Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Уступки территориям ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE arrow
Уступки территориям ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

Уступки территориям ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

24 июля 2024 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Уступки территориям ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

Text

02:45 Китай хочет завершения войны и, возможно, желает отстраниться от РФ

Text

00:09 По сколько часов в день не будет света зимой — прогноз депутата

23 июля 2024
Text

19:25 Гончаренко заявил, что Задорожный сегодня появился в Верховной Раде

Text

18:47 Гончаренко заявил, что своими действиями Верховная Рада совершает дезертирство

Text

18:34 Эксперт спрогнозировал отключение света в Украине в осенний период

Text

17:50 Сбитие российского самолета и мощное заявление Залужного — эфир Вечір.LIVE

Text

16:15 Эксперт назвал причину дефицита ракет к ЗРК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Подготовка убийства Фарион и удар дронами по Крыму — эфир День.LIVE

Text

12:52 Эксперт дал совет Кабмину, как не повышать налоги

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

08:00 Уступки территориям ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

Text

02:45 Китай хочет завершения войны и, возможно, желает отстраниться от РФ

Text

00:09 По сколько часов в день не будет света зимой — прогноз депутата

23 июля 2024
Text

19:25 Гончаренко заявил, что Задорожный сегодня появился в Верховной Раде

Text

18:47 Гончаренко заявил, что своими действиями Верховная Рада совершает дезертирство

Text

18:34 Эксперт спрогнозировал отключение света в Украине в осенний период

Text

17:50 Сбитие российского самолета и мощное заявление Залужного — эфир Вечір.LIVE

Text

16:15 Эксперт назвал причину дефицита ракет к ЗРК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Подготовка убийства Фарион и удар дронами по Крыму — эфир День.LIVE

Text

12:52 Эксперт дал совет Кабмину, как не повышать налоги

Сегодня, 24 июля, в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсуждаем целый ряд актуальных и важных вопросов. В частности, сколько украинцев готовы уступить территории ради прекращения войны и зачем народные депутаты блокируют трибуну Верховной Рады.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в утреннем эфире Новини.LIVE обсуждаем следующие интересные и актуальные вопросы:

  • Атака ВСУ на вражеский паром "Кавказ";
  • Сколько украинцев готовы уступить территории ради мира;
  • Блокировка трибуны: что происходит в Раде.

Гости эфира:

  • военный аналитик Евгений Дикий;
  • президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • политолог Игорь Рейтерович;
  • народный депутат Украины, член партии "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский;
  • заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
  • первый заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк;
  • офицер ВСУ, Руководитель БФ "Мир и Ко" Мирослав Гай.

Ранее мы рассказывали, что народные депутаты Украины блокируют трибуну в Верховной Раде с плакатами против Украинской православной церкви Московского патриархата. Они требуют рассмотреть законопроект о ее запрете.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о "мирном плане" Дональда Трампа. Он намерен урегулировать войну Украины против России.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

09:14 В Москве взорвался автомобиль, в котором находился высокопоставленный военный чиновник

09:05 Курс доллара упал на валютном рынке Украины — как изменились цены

08:34 Нафтогаз предупредил о проблемах с коммунальными платежками

08:33 Российский беспилотник атаковал Румынию — появилось видео сильного пожара

08:30 Какие права имеет мобилизованный в Украине в 2024 году — полный перечень

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:02 За сутки уничтожено более тысячи оккупантов — Генштаб рассказал о потерях врага

Text

08:00 Уступки территориям ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

07:54 Россияне на фронте останутся без телефонов — Госдума хочет наказывать солдат с гаджетами

07:48 Денежная помощь от ООН — кто получит выплаты с 1 августа

07:41 В Донецкой области осудили забронированного мужчину за уклонение от мобилизации — детали дела

09:14 В Москве взорвался автомобиль, в котором находился высокопоставленный военный чиновник

09:05 Курс доллара упал на валютном рынке Украины — как изменились цены

08:34 Нафтогаз предупредил о проблемах с коммунальными платежками

08:33 Российский беспилотник атаковал Румынию — появилось видео сильного пожара

08:30 Какие права имеет мобилизованный в Украине в 2024 году — полный перечень

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:02 За сутки уничтожено более тысячи оккупантов — Генштаб рассказал о потерях врага

07:54 Россияне на фронте останутся без телефонов — Госдума хочет наказывать солдат с гаджетами

07:48 Денежная помощь от ООН — кто получит выплаты с 1 августа

07:41 В Донецкой области осудили забронированного мужчину за уклонение от мобилизации — детали дела

07:27 На Киевщине мужчина с гранатой ограбил аптеку из-за гибели брата — смягчило ли это приговор суда

06:40 Новые цены на латунь в Украине — сколько стоят цветные металлы в июле

23 июля 2024

19:43 Разрушенный собор в Одессе — год после атаки

12:19 Оккупанты выпустили 19 ракет по Одессе — годовщина со дня попадания в центр города

06:40 В Украине дорожает алюминий — сколько стоит 1 кг лома цветных металлов в июле

06:14 Цены не упадут — на сколько в Украине подорожали повербанки из-за отключения света

06:13 Где покупать дешевле — на сколько подорожали генераторы в Украине и какая их стоимость за границей

22 июля 2024
Новость с видео

06:43 Солнечные батареи для дома и квартиры — насколько это выгодно и поможет ли при отключениях света

06:26 Куда исчезли польские фермеры, или Неудачная инвестиция ультраправых

05:24 Цены на аренду в Украине — как в Киеве изменилась стоимость жилья в июле

21 июля 2024
Эксклюзив

06:47 Арбузы и дыни на рынках Львова — какие цены и есть ли спрос

Text

08:00 Уступки территориям ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

Text

02:45 Китай хочет завершения войны и, возможно, желает отстраниться от РФ

Text

00:09 По сколько часов в день не будет света зимой — прогноз депутата

23 июля 2024
Text

19:25 Гончаренко заявил, что Задорожный сегодня появился в Верховной Раде

Text

18:47 Гончаренко заявил, что своими действиями Верховная Рада совершает дезертирство

Text

18:34 Эксперт спрогнозировал отключение света в Украине в осенний период

Text

17:50 Сбитие российского самолета и мощное заявление Залужного — эфир Вечір.LIVE

Text

16:15 Эксперт назвал причину дефицита ракет к ЗРК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Подготовка убийства Фарион и удар дронами по Крыму — эфир День.LIVE

Text

12:52 Эксперт дал совет Кабмину, как не повышать налоги