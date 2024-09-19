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Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

19 вересня 2024 р. 13:00

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13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

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10:38Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

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09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

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08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

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22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

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21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

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21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

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19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

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17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

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15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

Text

17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

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15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Через погрози терактів у львівських школах посилили заходи безпеки, у ексомбудсменки Денісової виявили ознаки незаконного збагачення. Наслідки атаки на Тверську область в Росії та заява Ізраїля про нову фазу війни. Це та інші важливі теми обговорюватимуть сьогодні ведучи Новини.LIVE з гостями студії.

Прямий ефір День.LIVE розпочнеться 19 вересня о 13:00. 

Головні теми ефіру День.LIVE 19 вересня

  • Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН;
  • НАЗК виявили ознаки незаконного збагачення в ексомбудсменки Денісової;
  • у Львові посилюють заходи безпеки;
  • атака на Тверську область;
  • Ізраїль заявив про нову фазу війни. 

Гості ефіру День.LIVE 19 вересня

  • Політичний експерт, журналіст  Володимир Горковенко;
  • експерт з безпеки Іван Варченко;
  • військовий аналітик Денис Попович;
  • військовий психолог Андрій Козінчук;
  • економіст Борис Кушнірук.

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13:50 В Офісі Президента України відреагували на пропозицію Сікорського щодо Криму

13:42 Жителі прикордоння за шалені гроші обіцяли переправити чоловіків до Румунії — схему викрили

13:42 "Мудрий панує над зірками" — у Києві з'явився мурал, присвячений розвідці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:33 Деякі українці звільнені від сплати військового збору — хто саме

13:31 Британська розвідка оцінила спроможність Путіна збільшити армію на 180 тисяч осіб

13:30 Українські десантники показали, як знищили окупантів під час їхнього штурму — відео

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08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

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22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

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