Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Через погрози терактів у львівських школах посилили заходи безпеки, у ексомбудсменки Денісової виявили ознаки незаконного збагачення. Наслідки атаки на Тверську область в Росії та заява Ізраїля про нову фазу війни. Це та інші важливі теми обговорюватимуть сьогодні ведучи Новини.LIVE з гостями студії.
Прямий ефір День.LIVE розпочнеться 19 вересня о 13:00.
Головні теми ефіру День.LIVE 19 вересня
- Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН;
- НАЗК виявили ознаки незаконного збагачення в ексомбудсменки Денісової;
- у Львові посилюють заходи безпеки;
- атака на Тверську область;
- Ізраїль заявив про нову фазу війни.
Гості ефіру День.LIVE 19 вересня
- Політичний експерт, журналіст Володимир Горковенко;
- експерт з безпеки Іван Варченко;
- військовий аналітик Денис Попович;
- військовий психолог Андрій Козінчук;
- економіст Борис Кушнірук.