Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Через погрози терактів у львівських школах посилили заходи безпеки, у ексомбудсменки Денісової виявили ознаки незаконного збагачення. Наслідки атаки на Тверську область в Росії та заява Ізраїля про нову фазу війни. Це та інші важливі теми обговорюватимуть сьогодні ведучи Новини.LIVE з гостями студії.

Прямий ефір День.LIVE розпочнеться 19 вересня о 13:00.

Головні теми ефіру День.LIVE 19 вересня

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН;

НАЗК виявили ознаки незаконного збагачення в ексомбудсменки Денісової;

у Львові посилюють заходи безпеки;

атака на Тверську область;

Ізраїль заявив про нову фазу війни.

Гості ефіру День.LIVE 19 вересня

Політичний експерт, журналіст Володимир Горковенко;

експерт з безпеки Іван Варченко;

військовий аналітик Денис Попович;

військовий психолог Андрій Козінчук;

економіст Борис Кушнірук.