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Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

19 сентября 2024 г. 13:00

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13:00 Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

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10:38Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

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09:17 Это будет проблемой — нардеп подверг критике раздачу повесток Укрпочтой

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08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2024
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22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

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21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

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21:17 Полиция Киева заявила, что устанавливает мотивы убийства у АЗС на Окружной дороге

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19:12 В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

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17:50 США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

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15:41 Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:00 Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

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10:38 Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

Text

09:17 Это будет проблемой — нардеп подверг критике раздачу повесток Укрпочтой

Text

08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2024
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22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

Text

21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

Text

21:17 Полиция Киева заявила, что устанавливает мотивы убийства у АЗС на Окружной дороге

Text

19:12 В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

Text

17:50 США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

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15:41 Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

Из-за угроз терактов во львовских школах усилили меры безопасности, у экс-омбудсмена Денисовой обнаружили признаки незаконного обогащения. Последствия атаки на Тверскую область в России и заявление Израиля о новой фазе войны. Это и другие важные темы будут обсуждать сегодня ведущие Новини.LIVE с гостями студии.

Прямой эфир День.LIVE начнется 19 сентября в 13:00. 

Главные темы эфира День.LIVE 19 сентября

  • Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН;
  • НАПК выявили признаки незаконного обогащения у эксомбудсменки Денисовой;
  • во Львове ужесточаются меры безопасности;
  • атака на Тверскую область;
  • Израиль заявил о новой фазе войны.

Гости эфира День.LIVE 19 сентября

  • политический эксперт, журналист Владимир Горковенко;
  • эксперт по безопасности Иван Варченко;
  • военный аналитик Денис Попович;
  • военный психолог Андрей Козинчук;
  • экономист Борис Кушнирук.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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