Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

Из-за угроз терактов во львовских школах усилили меры безопасности, у экс-омбудсмена Денисовой обнаружили признаки незаконного обогащения. Последствия атаки на Тверскую область в России и заявление Израиля о новой фазе войны. Это и другие важные темы будут обсуждать сегодня ведущие Новини.LIVE с гостями студии.

Прямой эфир День.LIVE начнется 19 сентября в 13:00.

Главные темы эфира День.LIVE 19 сентября

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН;

НАПК выявили признаки незаконного обогащения у эксомбудсменки Денисовой;

во Львове ужесточаются меры безопасности;

атака на Тверскую область;

Израиль заявил о новой фазе войны.

Гости эфира День.LIVE 19 сентября

политический эксперт, журналист Владимир Горковенко;

эксперт по безопасности Иван Варченко;

военный аналитик Денис Попович;

военный психолог Андрей Козинчук;

экономист Борис Кушнирук.