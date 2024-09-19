Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

Из-за угроз терактов во львовских школах усилили меры безопасности, у экс-омбудсмена Денисовой обнаружили признаки незаконного обогащения. Последствия атаки на Тверскую область в России и заявление Израиля о новой фазе войны. Это и другие важные темы будут обсуждать сегодня ведущие Новини.LIVE с гостями студии.
Прямой эфир День.LIVE начнется 19 сентября в 13:00.
Главные темы эфира День.LIVE 19 сентября
- Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН;
- НАПК выявили признаки незаконного обогащения у эксомбудсменки Денисовой;
- во Львове ужесточаются меры безопасности;
- атака на Тверскую область;
- Израиль заявил о новой фазе войны.
Гости эфира День.LIVE 19 сентября
- политический эксперт, журналист Владимир Горковенко;
- эксперт по безопасности Иван Варченко;
- военный аналитик Денис Попович;
- военный психолог Андрей Козинчук;
- экономист Борис Кушнирук.