Похорон Ірини Фаріон та вихід Байдена з президентських перегонів — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець, пресофіцер Луганського прикордонного загону-бригади "Помста" Віктор Пономарьов. Зокрема, вони обговорять вбивство Ірини Фаріон у Львові та прощання з нею.

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Ефір День.LIVE

Гості також поговорять про те, що президент США Джо Байден виходить із президентських перегонів, а у Києві з Дніпра дістали тіло чоловіка. Вони прокоментують вибухи в Росії внаслідок 75 дронів та зупинку Україною транзиту російської нафти.

Нагадаємо, Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Співробітники Білого дому кажуть, що глава держави не усвідомлює реального стану речей.

Також у Києві рятувальники дістали тіло хлопця, який впав у Дніпро внаслідок обриву канатної дороги біля Пішохідного мосту.