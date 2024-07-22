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Похороны Ирины Фарион и выход Байдена из президентской гонки — эфир День.LIVE

Похороны Ирины Фарион и выход Байдена из президентской гонки — эфир День.LIVE

22 июля 2024 г. 13:00

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13:40 Фарион мог убить парень, который имел психические расстройства или притворялся таким, — Зинкевич

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13:00 Похороны Ирины Фарион и выход Байдена из президентской гонки — эфир День.LIVE

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12:14 В следующем году в Украине может вырасти тариф на газ, — нардеп

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08:00 Убийство Ирины Фарион и отказ Байдена участвовать в выборах — эфир Ранок.LIVE

21 июля 2024
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19:57 Юрист ответила, какие документы нужно иметь гражданам после обновления данных

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17:12 Военнослужащий Третьей штурмовой отметил, что не нужно забывать о войне в Украине

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13:23 Боец 3-й ОШБр объяснил, как эффективно можно изменить рекрутинг в Украине

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20:51 Юрист объяснила, почему после обновления данных в "Резерв+" не прекращают приходить повестки

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19 июля 2024
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22:11 Боец 3 ОШБр "Бочка" заявил, что Россия бросает свои резервы на Харьков

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:40 Фарион мог убить парень, который имел психические расстройства или притворялся таким, — Зинкевич

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13:00 Похороны Ирины Фарион и выход Байдена из президентской гонки — эфир День.LIVE

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12:14 В следующем году в Украине может вырасти тариф на газ, — нардеп

Text

08:00 Убийство Ирины Фарион и отказ Байдена участвовать в выборах — эфир Ранок.LIVE

21 июля 2024
Text

19:57 Юрист ответила, какие документы нужно иметь гражданам после обновления данных

Text

17:12 Военнослужащий Третьей штурмовой отметил, что не нужно забывать о войне в Украине

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13:23 Боец 3-й ОШБр объяснил, как эффективно можно изменить рекрутинг в Украине

20 июля 2024
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20:51 Юрист объяснила, почему после обновления данных в "Резерв+" не прекращают приходить повестки

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22:11 Боец 3 ОШБр "Бочка" заявил, что Россия бросает свои резервы на Харьков

Гостями эфира День.LIVE стали главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко, доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец, пресс-офицер Луганского пограничного отряда-бригады "Помста" Виктор Пономарев. В частности, они обсудят убийство Ирины Фарион во Львове и прощание с ней.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости также поговорят о том, что президент США Джо Байден выходит из президентской гонки, а в Киеве из Днепра достали тело мужчины. Они прокомментируют взрывы в России в результате 75 дронов и остановку Украиной транзита российской нефти.

Напомним, Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов. Сотрудники Белого дома говорят, что глава государства не осознает реального положения вещей.

Также в Киеве спасатели достали тело парня, который упал в Днепр в результате обрыва канатной дороги у Пешеходного моста.

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14:09 В КМВА назвали количество пострадавших, которые остаются в больницах после удара по Киеву 8 июля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:59 Автомат и полный комплект к нему за 50 тысяч гривен — в Одессе задержали черных оружейников

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