Похороны Ирины Фарион и выход Байдена из президентской гонки — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко, доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец, пресс-офицер Луганского пограничного отряда-бригады "Помста" Виктор Пономарев. В частности, они обсудят убийство Ирины Фарион во Львове и прощание с ней.

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Эфир День.LIVE

Гости также поговорят о том, что президент США Джо Байден выходит из президентской гонки, а в Киеве из Днепра достали тело мужчины. Они прокомментируют взрывы в России в результате 75 дронов и остановку Украиной транзита российской нефти.

Напомним, Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов. Сотрудники Белого дома говорят, что глава государства не осознает реального положения вещей.

Также в Киеве спасатели достали тело парня, который упал в Днепр в результате обрыва канатной дороги у Пешеходного моста.