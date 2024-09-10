Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 10 вересня, в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами та аналітиками обговоримо низку важливих питань. Зокрема, подальше просування російських загарбників на Донбасі та оборону Покровська.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

ISW: Кремль намагається знайти посередників для переговорів з Україною;

ЗМІ: Білий дім передав Конгресу засекречену доповідь про свою стратегію щодо війни в Україні;

бандит, який побив військового у Смілі, буде покараний. Поліція почала розслідування;

військова медикиня, яка має досвід служби в АТО, заявила про домагання від командира;

ми робимо все, щоб не втратити Покровськ — Сирський;

російські війська просунулися у бік Покровська та Вугледара, — Deep State.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат України, заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України, Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Людмила Марченко;

український політик та чиновник, колишній журналіст Володи́мир Горкове́нко;

експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;

член комітету з організації держвлади та самоврядування, член української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір;

офіцер Збройних сил України Андрій Оністрат.