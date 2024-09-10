Планы США по окончанию войны в Украине и новый замысел Кремля — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 10 сентября, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками обсудим ряд важных вопросов. В частности, дальнейшее продвижение российских захватчиков на Донбассе и оборону Покровска.
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
Сегодняшний день богат важными событиями:
- ISW: Кремль пытается найти посредников для переговоров с Украиной;
- СМИ: Белый дом передал Конгрессу засекреченный доклад о своей стратегии по войне в Украине;
- бандит, избивший военного в Смеле, будет наказан. Полиция начала расследование;
- военный медик, имеющая опыт службы в АТО, заявила о домогательствах от командира;
- мы делаем все, чтобы не потерять Покровск — Сырский;
- российские войска продвинулись в сторону Покровска и Угледара, — Deep State.
Гости сегодняшнего эфира:
- народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам законодательства о статусе народного депутата Украины, Комитета Верховной Рады Украины по Регламенту, депутатской этике и организации работы Верховной Рады Украины Людмила Марченко;
- украинский политик и чиновник, бывший журналист Владимир Горковенко;
- эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
- член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;
- офицер Вооруженных сил Украины Андрей Онистрат.