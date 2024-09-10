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Планы США по окончанию войны в Украине и новый замысел Кремля — эфир Вечір.LIVE

Планы США по окончанию войны в Украине и новый замысел Кремля — эфир Вечір.LIVE

10 сентября 2024 г. 17:50

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17:50 Планы США по окончанию войны в Украине и новый замысел Кремля — эфир Вечір.LIVE

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17:13 Эксперт объяснил, почему часть украинских ФЛП в Польше закрываются

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15:04 Нардеп сказал, какая категория украинцев будет возвращаться из-за границы после войны

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14:36 В Украине выросла средняя зарплата — эксперт озвучил причину

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13:00 Зеленский готовит завершение войны, а в Кремле назвали условие для переговоров — эфир День.LIVE

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11:15 Эколог назвал, что могло стать причиной загрязнения Десны

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10:47 Защита украинской энергетики — нардеп предложил другой вариант вместо больших затрат

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08:00 Запрет Telegram в Украине и защита энергообъектов — эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2024
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23:46 Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

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23:33 Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Планы США по окончанию войны в Украине и новый замысел Кремля — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Эксперт объяснил, почему часть украинских ФЛП в Польше закрываются

Text

15:04 Нардеп сказал, какая категория украинцев будет возвращаться из-за границы после войны

Text

14:36 В Украине выросла средняя зарплата — эксперт озвучил причину

Text

13:00 Зеленский готовит завершение войны, а в Кремле назвали условие для переговоров — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:15 Эколог назвал, что могло стать причиной загрязнения Десны

Text

10:47 Защита украинской энергетики — нардеп предложил другой вариант вместо больших затрат

Text

08:00 Запрет Telegram в Украине и защита энергообъектов — эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2024
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23:46 Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

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23:33 Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

Сегодня, 10 сентября, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками обсудим ряд важных вопросов. В частности, дальнейшее продвижение российских захватчиков на Донбассе и оборону Покровска.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

  • ISW: Кремль пытается найти посредников для переговоров с Украиной;
  • СМИ: Белый дом передал Конгрессу засекреченный доклад о своей стратегии по войне в Украине;
  • бандит, избивший военного в Смеле, будет наказан. Полиция начала расследование;
  • военный медик, имеющая опыт службы в АТО, заявила о домогательствах от командира;
  • мы делаем все, чтобы не потерять Покровск — Сырский;
  • российские войска продвинулись в сторону Покровска и Угледара, — Deep State.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам законодательства о статусе народного депутата Украины, Комитета Верховной Рады Украины по Регламенту, депутатской этике и организации работы Верховной Рады Украины Людмила Марченко;
  • украинский политик и чиновник, бывший журналист Владимир Горковенко;
  • эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
  • член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;
  • офицер Вооруженных сил Украины Андрей Онистрат.

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17:56 Суд отправил корректировщика обстрелов Запорожской области за решетку — какой избран срок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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